توقعات بإنهاء تجميد عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي

يتجه الاتحاد الأفريقي على ما يبدو لإنهاء تجميد عضوية السودان، وذلك بعد دعوته وزير خارجيته محي الدين سالم إلى اجتماع مجلس الأمن والسلم التابع له، الذي انطلق اليوم الخميس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وحسب مدير مكتب الجزيرة في أديس أبابا، محمد طه توكل، تمثل دعوة بلد مجمد العضوية لهذا الاجتماع المهم سابقة في تاريخ المجلس، وهو ما يعني تحولا في موقف الاتحاد الأفريقي من الخرطوم.

وجمد الاتحاد الأفريقي عضوية السودان عقب إجراءات رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 بحل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في البلاد، وهو ما اعتبره الاتحاد انقلابا.

وتعكس الدعوة دعم الاتحاد الأفريقي للحكومة السودانية، حسب توكل، الذي قال إن الاجتماع كان سودانيا بامتياز، وإنه ربما يصدر قرارا بإنهاء تجميد عضوية السودان.

فقد أكد الوزراء المشاركون دعم بلدانهم لحكومة الخرطوم في مواجهة المليشيات، التي أشار توكل إلى تأكيد المشاركين خطورتها على أمن القارة ككل.

وخلال كلمته، أكد سالم أن الحرب في بلاده وصلت إلى نهايتها، وأن الحكومة تواصل جهودها الحثيثة لتحقيق السلام، وأن تدخل بعض الجهات الخارجية أسهم في تأجيج الصراع، لافتا إلى أن قوات الدعم السريع تستغل موارد الذهب في المناطق التي تسيطر عليها بطرق غير مشروعة.