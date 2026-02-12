بين الدمار والإعمار.. ما مدى نجاح إيران في ترميم مواقعها النووية؟

كشفت صور الأقمار الصناعية عن أعمال ترميم في منشآت نووية رئيسية ومواقع عسكرية ومطار مدني في إيران، كانت قد تعرضت لأضرار خلال الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة العام الماضي.

ويستند التحليل الذي أجرته وحدة التحقيقات الرقمية بالجزيرة، إلى صور ملتقطة بين 27 يونيو/حزيران 2025 و6 فبراير/شباط 2026، حيث أظهرت المقارنة البصرية للمنشآت المستهدفة محاولات ترميم وإصلاح جزئية في المواقع المتضررة.

مفاعل نطنز.. أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم

تُعد منشأة نطنز الواقعة في محافظة أصفهان العمود الفقري لتخصيب اليورانيوم في إيران.

ورغم الأضرار التي أصابتها بغارات يونيو/حزيران 2025، وثقت صور الأقمار الصناعية (بين ديسمبر 2025 ويناير 2026) إصلاح مبنى مدمر كليا داخل المنشأة، في محاولة لمعالجة التلفيات السطحية التي لحقت بالهياكل الخارجية وتأمين إمدادات الطاقة للمستويات السفلية.

محطة فوردو.. ثاني أبرز موقع نووي

في موقع "فوردو" المحصن جبليا، والمسؤول عن إنتاج يورانيوم عالي التخصيب، رصد التحليل البصري اختفاء آثار الفتحات العميقة التي خلفتها القنابل الخارقة للتحصينات التي استهدفت المنشأة.

وبمقارنة صور يونيو/حزيران 2025 مع صور فبراير/شباط الجاري، تبيّن نجاح أعمال الترميم في ردم الفجوات والفتحات التي خلفها القصف.

منشأة أصفهان.. قلب المنظومة النووية الإيرانية

تُعتبر أصفهان قلب المنظومة الإنتاجية للوقود النووي، وبينما قدّرت إسرائيل سابقا حجم الدمار فيها بنحو 75% إثر ضربات يونيو/حزيران 2025، كشفت اللقطات الحديثة عن إعادة إنشاء مبنى حيوي داخل المنشأة.

في المقابل، تظهر الصور الملتقطة في الأول من فبراير/شباط الجاري بقاء عدد من المستودعات المجاورة مدمرة دون أي تدخل.

خارج النطاق النووي

وعلى صعيد البنية التحتية العسكرية، رصد التحليل إعادة بناء مرافق حيوية داخل قاعدة للصواريخ في تبريز (شمال غربي إيران)، بعد أن سُجلت فيها أضرار مباشرة جراء القصف؛ وهو ما يُعد مؤشرا ملموسا على اتساع رقعة أعمال الترميم لتشمل مواقع دفاعية تقع خارج نطاق البرنامج النووي.

ووثقت الفروقات البصرية أعمال بناء مكثفة داخل ثكنة "الإمام الحسن المجتبى" في كرمانشاه، حيث حلت منشآت جديدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي محل المباني التي سُويت بالأرض، في سعيٍ واضح لتعويض الخسائر الإنشائية التي خلفتها الغارات السابقة.

وعكست لقطات الأقمار الصناعية الملتقطة في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، إنجاز إصلاحات جوهرية في مدرج مطار تبريز؛ إذ تلاشت آثار الحفر العميقة والانفجارات، وظهرت بدلا منها طبقات رصف إسفلتية جديدة، مما يؤكد استعادة المرفق لكامل قدراته التشغيلية والملاحية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد صرح أمس الثلاثاء، بأن إيران لن تمتلك أسلحة نووية أو صواريخ، مؤكدا أن واشنطن إما أن تصل إلى اتفاق مع طهران أو ستتخذ إجراءات صارمة، وفق ما نقل موقع أكسيوس.

وأضاف ترمب أن إيران تتبنى هذه المرة نهجا أكثر ليونة، لافتا إلى أن "الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق"، وتوقع عقد الجولة الثانية من المفاوضات مع إيران الأسبوع المقبل.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران "جادّة تماما" في المفاوضات غير المباشرة التي استؤنفت مؤخرا مع الولايات المتحدة، وتسعى إلى "مفاوضات حقيقية" تفضي إلى "نتيجة محددة"، بشرط أن يبدي الطرف المقابل المستوى ذاته من الجدية والاستعداد للدخول في مسار "مُفضٍ إلى نتائج".

واستأنفت طهران وواشنطن محادثاتهما في مسقط، الجمعة، وسط تحشيد عسكري أمريكي في المنطقة ضد طهران، وبعد أشهر من انهيار المفاوضات السابقة عقب الغارات الإسرائيلية غير المسبوقة على إيران في يونيو/حزيران الماضي، التي انضمت إليها الولايات المتحدة لاحقا، وشنت ضربات على منشآت نووية إيرانية رئيسية.

وتقول إيران إن المفاوضات لن تشمل سوى برنامجها النووي، في حين تريد واشنطن أن تتناول أيضا برنامج الصواريخ الباليستية ودعم طهران لمجموعات مسلحة في الشرق الأوسط.