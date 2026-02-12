الناتو يبحث رفع الجاهزية الدفاعية وزيادة تسليح أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته إن اجتماع وزراء دفاع الحلف الذي عقد صباح اليوم الخميس في بروكسل يبحث سبل تعزيز القدرات الدفاعية والردع، إلى جانب مواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة الحرب مع روسيا، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في أوروبا.

وأوضح -في حديثه على هامش الاجتماع- أن الوزراء سيتناولون سبل تعزيز قدرات الناتو الدفاعية والردعية وتكييفها مع التحديات المتزايدة، مشيرا إلى تسجيل زيادة في إنفاق عدد من الدول الأعضاء واستثمارات بعشرات الملايين، إضافة إلى إحراز تقدم في الالتزامات المتعلقة برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي.

تعزيز القيادة

وبيّن روته أن المناقشات تشمل تطوير منظومات القيادة والتحكم، ورفع مستوى الجاهزية، وتحسين قدرات نشر القوات عبر دعم الدول الأعضاء، إلى جانب تكثيف الجهود لزيادة الإنتاج الدفاعي داخل الحلف، لضمان امتلاك الجيوش الإمكانات اللازمة لحماية أمن شعوبها.

وأكد أن هذه الإجراءات "ضرورية لأمننا المشترك في كافة أرجاء الحلف، من الجنوب إلى الشمال والقطب الشمالي، ومن الشرق إلى الغرب"، مشددا على أن الحلف ارتكز دائما على مبدأي الدفاع والردع.

وفي هذا السياق، أشار إلى إطلاق مبادرة "حارس القطب الشمالي" في ظل ما وصفه بزيادة الأنشطة العسكرية الروسية وارتفاع اهتمام الصين بمنطقة القطب الشمالي.

دعم متواصل

وفي ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، أكد الأمين العام أن الحلف سيواصل دعمه لكييف، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة جهودها الرامية إلى وقف الحرب.

واتهم روسيا بالاستمرار في استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية، معتبرا أن ذلك يستدعي استمرار دعم الدول الأعضاء لأوكرانيا، بما في ذلك عبر مبادرة "بيرل" التابعة للحلف، التي تتيح تسليم معدات عسكرية أمريكية إلى كييف بتمويل من الدول الأعضاء، في إطار تنسيق مشترك.

وأضاف أنه من المقرر أن يعقد الوزراء بعد ظهر اليوم اجتماعا لمجلس "الناتو-أوكرانيا"، حيث ستُعرض إحاطة حول تطورات الوضع الميداني واحتياجات أوكرانيا على المدى الطويل، بمشاركة ممثلين عن مكتب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وشدد روته على ضرورة ضمان ألا تحاول روسيا، بعد انتهاء الحرب، اجتياح أو شن حرب على أوكرانيا مجددا.