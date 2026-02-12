الكونغو توافق على استقبال مواطنيها المرحّلين من بريطانيا

بعد أسابيع من التوتر الدبلوماسي بين كينشاسا ولندن، أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية موافقتها على استقبال مواطنيها الذين يواجهون الترحيل من المملكة المتحدة، في خطوة وصفتها صحيفة أفريكا ريبورت بأنها مشروطة بسلسلة من الترتيبات الإجرائية.

وقد برزت قضية ترحيل المهاجرين غير النظاميين في بريطانيا منذ حكومة بوريس جونسون (2019-2022)، وظلت محور جدل سياسي واسع. ورغم إعلان رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر أن خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا "انتهت ودفنت"، فإن حكومته ما زالت متمسكة بسياسة إعادة من تعتبرهم مقيمين بشكل غير قانوني.

وبحسب أفريكا ريبورت، فقد اتهمت لندن الكونغو الديمقراطية بالتباطؤ في استقبال مواطنيها غير الموثقين، مما دفعها في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى فرض قيود على منح التأشيرات للكونغوليين، مع التهديد بتشديدها إذا لم يتحسن التعاون سريعا.

وقد تم الإعلان عن الاتفاق في السادس من فبراير/شباط الحالي عقب محادثات بين نائب وزير الكونغو لشؤون الجالية والفرنكوفونية كريسبين مبادو، والسفيرة البريطانية في كينشاسا أليسون كينغ. ورحّبت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود بالاتفاق واعتبرته رسالة تحذير إلى دول أخرى قد تتردد في استقبال مواطنيها، مؤكدة أن "رفض الحكومات الأجنبية إعادة مواطنيها ستكون له عواقب".

وفي المقابل، تحاول كينشاسا حفظ ماء الوجه عبر التأكيد على أن الترحيل يجب أن يتم وفق إجراءات "إنسانية وشفافة"، مع التشديد على ضرورة التحقق المسبق من هوية المرحّلين والتحقق من جنسيتهم. ووفق الصحيفة، فإن الاتفاق يشمل أيضا إعادة من صدرت بحقهم إدانات قضائية في بريطانيا.

ولم تقتصر التفاهمات على الكونغو الديمقراطية، إذ وافقت أنغولا وناميبيا كذلك على التعاون مع لندن في هذا الملف. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن أكثر من 3 آلاف مهاجر "غير قانوني" من هذه الدول الثلاث قد يواجهون الترحيل بموجب هذه الترتيبات.