العراق ينقل 4500 من معتقلي تنظيم الدولة بسوريا لسجونه

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، اليوم الخميس، نقل 4500 من معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا للسجون العراقية.

وقال النعمان، لوكالة الأنباء العراقية، إن الحكومة وجهت دعوات متكررة للحكومات الأجنبية لسحب رعاياها من هؤلاء المعتقلين وإعادتهم إلى بلدانهم، لكن الاستجابة الدولية كانت ضعيفة.

وأكد أن جميع السجون التي أودعوا فيها محكمة الإغلاق، سواء كانت للأحكام الثقيلة أو الخفيفة، وتخضع بالكامل لسلطة وزارة العدل ولإجراءات أمنية قوية جدا.

وأعرب النعمان عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تحركا من بعض الدول لسحب رعاياها لإنهاء هذا الملف الذي لا يزال يشكل خطرا على الوضع في العراق وسوريا، على حد قوله.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم الدولة من شمال شرقي سوريا إلى العراق، في حين أوضحت تقارير أن ذلك يأتي تنفيذا لاتفاق ثلاثي بين قوات التحالف والجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وفي اليوم نفسه، أطلع قائد "سنتكوم" براد كوبر هاتفيا الرئيس السوري أحمد الشرع على خطة لنقل 7 آلاف معتقل من التنظيم إلى العراق.

والأسبوع الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق المباشرة بإجراءات التحقيق مع 1387 عنصرا من تنظيم الدولة، تسلمتهم البلاد مؤخرا من سوريا.

وتوقع مجلس القضاء الأعلى، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أن يصل العراق أكثر من 7 آلاف عنصر من التنظيم، لافتا إلى أن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي سيعمل على التوثيق، وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقا.