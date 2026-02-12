"الشروال" يتصدر المشهد في تركيا تضامنا مع زينب غونيش في مواجهة التنمر

اكتست منصات التواصل الاجتماعي في تركيا بصور لفتيات وسيدات يرتدين الزي الأناضولي التقليدي (الشروال)، تضامنا مع رئيسة بلدية ميهالغازي في ولاية إسكي شهير، زينب غونيش، عقب تدوينة مسيئة نشرها عضو "الحزب الجيّد" المعارض، محمد أمين كوركماز، سخر فيها من زيها التقليدي ومن مكانتها السياسية.

تحولت غونيش إلى أيقونة لنساء كثيرات في تركيا رأين في لباسها جزءا أصيلا من هويتهن الثقافية، وأطلقن حملة واسعة على وسائل التواصل تحت شعار: "كلنا زينب".

وفي هذا السياق، اجتمعت عضوات فرع النساء في مقاطعة باموكالي التابعة لحزب العدالة والتنمية في ولاية دنيزلي، في مقر الحزب وهن يرتدين السراويل التقليدية (الشروال)، احتجاجا على الانتقادات الموجّهة إلى رئيسة بلدية ميهالغازي زينب غونيش، وتأكيدا على التضامن معها.

وقالت مشاركات في الحملة: "سيكون نسل من ينكر أصله ضعيفا. لا تنس من أين أتيت، حتى لا تنسى إلى أين أنت ذاهب. إن التمسك بجذورنا هو ما سيدفعنا إلى الأمام".

وأضافت إحدى الناشطات: "السيدة زينب غونيش ليست وحدها. النساء لا يتخلين عن بعضهن. نحن لا نصمت، ولن نقبل بهذا. ماذا كنتم تسمّون المرأة الأناضولية التي ترتدي الحجاب لسنوات؟ لقد وصفتموهن بالفقر والجهل، اليوم، تنتخب هؤلاء النساء، وهن يحكمن ويتخذن القرارات".

وتابعت قائلة "إن عدم الاحترام الذي أُظهر للسيدة زينب كان في الحقيقة عدم احترام لجميع النساء، لأن القضية لا تتعلق بالملابس، بل بوجود المرأة في المجال العام".

وفي منطقة توبراكالي، حضرت عضوات فرع النساء التابع لحزب العدالة والتنمية اجتماع مجلس الإدارة الأسبوعي وهنّ يرتدين الشلوار، احتجاجا على التصريحات التمييزية بحقّ رئيسة بلدية ميهالغازي في إسكي شهير.

وفي بيان صدر عقب الاجتماع، أدانت العضوات بأشد العبارات اللغة البذيئة والمهينة التي وجهت إلى غونيش، وأكدن استمرارهن في دعمها.

كما شاركت نساء من إسكي شهير في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، استجابة لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، ورفعن شعار "كلنا زينب" تأكيدا على التضامن مع رئيسة بلدية ميهالغازي، ورفضا لما تعرضت له من إساءة على خلفية تمسكها بزيها التقليدي الأناضولي.