الجيش السوري يتسلم قاعدة التنف من القوات الأمريكية

تسلمت وزارة الدفاع السورية قاعدة التنف الإستراتيجية الواقعة عند تقاطع الحدود مع العراق والأردن (شرق) بعد انسحاب الجيش الأمريكي منها عقب نحو 10 سنوات من تمركزه فيها.

وقال بيان للوزارة على منصة إكس إنه بعد التنسيق بين الجانبين السوري والأمريكي، قامت وحدات من الجيش السوري بتسلُّم قاعدة التنف وتأمينها ومحيطها.

وأضافت أن وحدات الجيش السوري بدأت بالانتشار على الحدود السورية العراقية الأردنية في بادية التنف، كما ستبدأ قوات حرس الحدود في الوزارة بتسلُّم مهامها والانتشار في المنطقة خلال الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر سورية أن القوات الأمريكية انسحبت إلى قاعدة "البرج 22" داخل الأراضي الأردنية، الواقعة على بُعد 22 كيلومترا من قاعدة التنف.

وأشارت إلى أن عدد الجنود الأمريكيين في التنف كان يبلغ في فترة سابقة نحو 200 جندي، في حين لا تتوفر بيانات دقيقة بشأن عدد القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة "البرج 22".

ووسَّعت الولايات المتحدة القاعدة خلال عامي 2017 و2018، وزودتها بمناطيد مراقبة أزيلت لاحقا.

واستخدمت واشنطن قاعدة التنف لرصد الأنشطة العسكرية للمجموعات المدعومة من إيران وتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة تمتد إلى مئات الكيلومترات بين الحدود الأردنية ونهر الفرات.