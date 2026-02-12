كشفت وكالة رويترز أن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) تضغط على كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أوبن إيه آي وأنثروبيك، لجعل أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها متاحة على الشبكات المصنفة "سرية" دون القيود الكثيرة التي تفرضها الشركات على المستخدمين.

ووفقًا لمصدرين مطلعين، فإنه خلال فعالية أُقيمت في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، قال إميل مايكل، كبير مسؤولي التكنولوجيا في البنتاغون، لمسؤولين تنفيذيين في قطاع التكنولوجيا إن الجيش الأمريكي يهدف إلى إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي للعمل على كل من الشبكات السرية وغير السرية.

وقال مسؤول لرويترز، مع طلب عدم الكشف عن هويته، إن البنتاغون "يتحرك لنشر قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة عبر جميع الشبكات بمختلف مستويات السرية".

جدل متصاعد حول القيود

وهذا هو أحدث تطور في المفاوضات الجارية بين البنتاغون وكبرى شركات الذكاء الاصطناعي حول كيفية استخدام الولايات المتحدة للذكاء الاصطناعي في ساحات القتال مستقبلا، التي تهيمن عليها حاليا أسراب الطائرات المسيرة وأجهزة الروبوت والهجمات الإلكترونية.

ومن المرجح أن تؤدي تعليقات مايكل إلى تكثيف الجدل المحتدم بالفعل حول رغبة الجيش في استخدام الذكاء الاصطناعي دون قيود، وقدرة شركات التكنولوجيا على وضع حدود حول كيفية نشر أدواتها.

وتطور شركات كثيرة للذكاء الاصطناعي أدوات مخصصة للجيش الأمريكي، ومعظمها متاح فقط على شبكات غير مصنفة على أنها سرية تستخدم عادة للإدارة العسكرية.

وهناك شركة واحدة فقط للذكاء الاصطناعي وهي "أنثروبيك" تتيح أدواتها للشبكات السرية من خلال أطراف أخرى، لكن الحكومة لا تزال مقيدة بسياسات الاستخدام التي تحددها الشركة.

وتستخدم الشبكات السرية للتعامل مع مجموعة واسعة من الأعمال الأكثر حساسية التي يمكن أن تشمل تخطيط المهام أو استخدام الأسلحة.

مخاوف من "أخطاء قاتلة"

ويأمل المسؤولون العسكريون الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي في تجميع المعلومات للمساعدة في اتخاذ القرارات.

ورغم قوة هذه الأدوات، فإنها قد ترتكب أخطاء أو تختلق معلومات قد تبدو معقولة للوهلة الأولى.

ويقول الباحثون المعنيون بالذكاء الاصطناعي إن مثل هذه الأخطاء في الشبكات السرية قد تكون لها "عواقب قاتلة".

وقد توصلت شركة أوبن إيه آي إلى اتفاق مع البنتاغون يتيح للجيش استخدام أدواتها، بما في ذلك تشات جي بي تي، على شبكة غير سرية، وطرحت لأكثر من 3 ملايين موظف في وزارة الحرب الأمريكية.

وضمن الصفقة، وافقت أوبن إيه آي على إزالة العديد من قيود المستخدم النموذجية رغم بقاء بعض الضوابط.

تحميل وثائق حساسة

وفي سياق متصل، كشف موقع بوليتيكو أن القائم بأعمال مدير وكالة الأمن السيبراني الأمريكية مادو غوتوموكالا، الذي عينه الرئيس دونالد ترمب، عمد إلى تحميل وثائق حساسة على روبوت الدردشة تشات جي بي تي.

ونقل الموقع عن مسؤولين أن غوتوموكالا تسبب في إطلاق إنذارات أمنية آلية عدة، مصممة لمنع سرقة الملفات الحكومية من الشبكات الفدرالية أو الكشف غير المقصود عنها.