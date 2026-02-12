الاحتجاجات تلاحق الرئيس الإسرائيلي في ختام زيارته لأستراليا

تجمّع متظاهرون مؤيدون لفلسطين في مدينة ملبورن اليوم الخميس، في اليوم الأخير من زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لأستراليا، عقب احتجاجات في العاصمة كانبيرا واشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة في سيدني.

وأُزيلت كتابات على جدران حرم جامعة ملبورن اليوم تدعو إلى إعدام هرتسوغ، بحسب ما أفادت به الجامعة.

وفي الحي التجاري المركزي بمدينة ملبورن، تجمع حشد كبير أمام إحدى محطات القطارات الرئيسية في المدينة مساء اليوم -بالتوقيت المحلي- وارتدى العديد من المتظاهرين الكوفية ولوحوا بالأعلام الفلسطينية.

وسافر نيفيل ستير، البالغ من العمر 69 عامًا، حوالي ساعة من ضاحية ماكراي للانضمام إلى المسيرة التي تتوقع الشرطة أن تجذب حوالي 5000 متظاهر.

وقال "قلقي منصبّ على الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة، وعلى تأثير إسرائيل في جميع السكان".

أما إيليا فوكينز، البالغ من العمر 20 عاما، فقال إنه من الصعب الوقوف مكتوف الأيدي بعد مشاهدة الدمار الذي تلحقه إسرائيل بغزة على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما ذكر أنه يحتج على تورط هرتسوغ في هذه الإبادة الجماعية، وعلى تواطئه فيها. وأضاف: "أعتقد أنه من المهم جدا التظاهر والمطالبة بأن تبذل حكومتنا جهدا أكبر".

ويزور هرتسوغ أستراليا بدعوة من رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، في أعقاب حادثة إطلاق النار التي وقعت في 14 ديسمبر/كانون الأول خلال احتفال بعيد الأنوار (حانوكا) في شاطئ بوندي بسيدني، التي أسفرت عن مقتل 15 شخصًا.

وأثارت هذه الزيارة غضب أستراليين يتهمون هرتسوغ بالتواطؤ في مقتل مدنيين في غزة.

ويستشهد المتظاهرون بتقرير لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، خلصت العام الماضي إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، وأن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهرتسوغ، حرضوا على هذه الأعمال، وهي اتهامات وصفتها إسرائيل بأنها فاضحة.

مزاعم هرتسوغ

من جانبه قال هرتسوغ، الذي زار سيدني وكانبيرا خلال زيارته الحالية التي استمرت 4 أيام، إن هناك معاداة للسامية "مُرعبة" في أستراليا.

إعلان

وفي مقابلة مع قناة "سيفن" التلفزيونية اليوم قال "هناك معاداة للسامية. إنها مُرعبة ومُقلقة، ولكن هناك أيضا أغلبية صامتة من الأستراليين الذين يسعون إلى السلام، والذين يحترمون المجتمع اليهودي، وبالطبع، يريدون حوارا مع إسرائيل".

وأضاف أن اتهام هرتسوغ بالتورط في الإبادة الجماعية في غزة -وهو ادعاء شائع بين المتظاهرين- "كذبة".

وتحدث هرتسوغ لاحقا في فعالية للجالية اليهودية في جنوب ملبورن، ووصف وجود عدد كبير من رجال الشرطة خارج مكان الفعالية بأنه "أمر غريب ومثير للاستغراب".

وقال: "أقول لجميع المتظاهرين في الخارج، اذهبوا وتظاهروا أمام السفارة الإيرانية أو أي سفارة أخرى لديهم".

كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في سيدني مساء الاثنين الماضي، وتم اعتقال 27 شخصا بعد أن تحولت المظاهرات المناهضة لزيارة هرتسوغ إلى أعمال عنف.

وتبادل الطرفان الاتهامات بالاعتداء، واستخدمت الشرطة في نهاية المطاف الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق الحشود في الحي التجاري المركزي بالمدينة.