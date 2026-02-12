الأربعاء أم الخميس؟ تعرف على موعد بداية شهر رمضان 1447/2026 في تركيا وعُمان وقطر وسنغافورة

حددت 4 دول وهيئات فلكية موعد ولادة هلال شهر رمضان للعام الهجري الجاري 1447، وسط تباين بين من حدد الأربعاء أو الخميس 18 – 19 فبراير/شباط ليكون هو غرة شهر رمضان.

معايير الحساب الفلكي في تركيا وسنغافورة

أعلن مركز الفلك الدولي أن كلا من تركيا وسلطنة عُمان وسنغافورة اتفقت على أن يوم الأربعاء 18 فبراير/شباط سيكون المتمم لشهر شعبان، على أن يكون يوم الخميس 19 فبراير هو غرة شهر رمضان المبارك.

وأوضح مركز الفلك الدولي أن الحسابات الفلكية المسبقة في تركيا وسنغافورة أظهرت استحالة رؤية الهلال يوم الثلاثاء 17 فبراير (يوم التحري)؛ نظرا لغروب القمر قبل الشمس في أغلب أرجاء العالم العربي والإسلامي.

شرط الرؤية يحسم الموقف في سلطنة عُمان

كانت سلطنة عُمان أعلنت رسميا أن يوم الأربعاء 18 فبراير/ شباط هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الخميس 19 فبراير هو غرة شهر رمضان فى سلطنة عُمان.

وأوضح المركز الفلكي أن رؤية الهلال تعتبر شرطا أساسيا لبدء الشهر الهجري في سلطنة عُمان، ولأن القمر يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 يغيب قبل الشمس أو معها في جميع أرجاء السلطنة وبالتالي تستحيل رؤية الهلال يومئذ.

ولادة هلال رمضان في قطر

بينما انفردت دولة قطر حتى الأن بإعلان أن الغرة الفلكية لشهر رمضان ستكون يوم الأربعاء الموافق 18 من شهر فبراير/شباط 2026م بحسب ما أعلنت دار التقويم القطري، وشددت الدار في بيانها على أن القرار الشرعي بدخول شهر رمضان يبقى من اختصاص لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.