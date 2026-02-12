إصابات في الضفة والاحتلال يوسع عمليات الدهم والهدم والاعتقال

أصيب 6 فلسطينيين، مساء الأربعاء، باقتحامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي وانفجار قنبلة من مخلفاته، واعتُقل ناشطون في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه نقلت مصابَين إلى المستشفى جراء اعتداء المستوطنين عليهم بالضرب في بلدة زعترة قرب مدينة بيت لحم.

وذكر البيان أنه جرى نقل فلسطيني ثالث مصاب في رأسه إثر اعتداء مستوطنين عليه في مَسافِر بني نعيم شرق مدينة الخليل.

ووسط الضفة، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل مصاب إلى المستشفى نتيجة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب المبرح على حاجز جبع العسكري الإسرائيلي، شمال القدس.

ونقلت سلطات الإسعاف الفلسطيني شابا (18 عاما) مصابا بالرصاص الحي من حاجز كفر قاسم الإسرائيلي قرب مدينة قلقيلية شمالي الضفة.

من ناحية أخرى، نقلت تقارير إخبارية عن الناشط الفلسطيني بالضفة الغربية، أسامة مخامرة، قوله إن طفلا فلسطينيا (11 عاما) أصيب بانفجار قنبلة صوتية من مخلفات جيش الاحتلال، في خربة جِنبا بمنطقة مسافِر يطا جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وأضاف أن مركبة إسعاف إسرائيلية نقلت الطفل إلى معسكر قريب للجيش، قبل أن تصل مركبة إسعاف فلسطينية إلى المكان.

كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين واعتدت عليهم خلال اقتحامها بلدة سعير شمال شوق الخليل.

وفي السياق نفسه هدمت آليات الاحتلال منزلا وعددا من المساكن والمنشآت في الخليل، وغرفة زراعية، وبئر مياه، في بلدة "بيت أمر"، شمال الخليل، مما ألحق خسائر بالممتلكات الزراعية.

وأفاد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الآليات العسكرية وانتشرت في أحياء عدة، وأخضعت المحتجزين للاستجواب الميداني والتدقيق في هوياتهم مع اعتداءات ومضايقات.

في هذه الأثناء اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها بأكثر من 15 مدرعة عسكرية.

إعلان

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، وحاصرت أحياء في وسطها وفي محيط البلدة القديمة.

اعتقالات

وفي وسط الضفة، اقتحمت قوة إسرائيلية رفقة مستوطنين، تجمع خلة السدرة البدوي قرب بلدة مِخماس شمال مدينة القدس، وفق بيان محافظة القدس.

وذكر البيان أن القوة الإسرائيلية اعتقلت عددا من المتضامنين الأجانب ونشطاء سلام كانوا موجودين داخل التجمع، وذلك بذريعة إعلان التجمع منطقة عسكرية مغلقة.

وأوضحت المحافظة أن تلك الخطوة تأتي ضمن سياسة التضييق على التجمعات البدوية واستهداف الوجود الفلسطيني في المنطقة.

وفي حدث منفصل، شمالي الضفة، قالت منظمة البيدر الحقوقية إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منزلا فلسطينيا بالأغوار الشمالية.

وذكرت أن المستوطنين اقتحموا منزل المواطن رافع فقهاء في حمامات المالح بالأغوار الشمالية، وأقدموا على قتل عِجل صغير.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية، نفذ المستوطنون 468 اعتداءً بالضفة الغربية خلال يناير/كانون الثاني الماضي تراوحت بين العنف الجسدي، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات.

ومنذ بدئها حرب الإبادة على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثفت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى فلسطينيون أنه يمهد لضم الضفة الغربية رسميا.

وأسفرت الاعتداءات بالضفة عن مقتل ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و500 مصاب، فضلا عن اعتقال أكثر من 21 ألفا آخرين.