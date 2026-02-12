في مشهد غير مألوف على مدارج الطائرات، تحول مطار "كونغونهاس" في ساو باولو بالبرازيل إلى مسرح لعملية أمنية درامية أطلق عليها اسم "اربطوا أحزمة الأمان".

فقبل لحظات من إقلاع رحلة اعتيادية لشركة "لاتام"، أنزلت السلطات البرازيلية الطيار سيرجيو أنطونيو لوبيز (60 عاما) من قمرة القيادة مكبلا بالأغلال، لتنهي بذلك "رحلة إجرامية" استمرت أكثر من ثماني سنوات خلف قناع الزيّ الرسمي المرموق.

وكشفت تحقيقات إدارة جرائم القتل وحماية الأشخاص (DHPP) في البرازيل وجها مرعبا للطيار لوبيز، الذي وجهت إليه تهمة قيادة شبكة منظمة للاستغلال الجنسي للقصر.

وبدأ التحقيق في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وأسفر حتى الآن عن تحديد 10 ضحايا على الأقل، لكن الشرطة تعتقد أن العدد الفعلي أكبر بكثير، حيث يشتبه في أن الطيار يمارس هذه الجرائم منذ ما لا يقل عن 8 سنوات.

وبحسب مواقع برازيلية، كان الطيار يستخدم وثائق مزورة لاصطحاب الضحايا من البنات والمراهقات إلى الفنادق والموتيلات بعيدا عن الأعين.

ولم يكتف لوبيز بالاعتداء الجسدي، بل تورط وفق التحقيقات في تصوير وتخزين وبيع مواد إباحية للأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضافت تلك المواقع أن عملية الاعتقال نفذت داخل منطقة العمليات في المطار لضمان عدم فراره، مما اضطر الشركة إلى طلب طيار احتياطي لاستكمال الرحلة.

الصدمة الكبرى لدى رواد العالم الافتراضي في البرازيل في القضية تمثلت في اعتقال امرأة (55 عاما) في مدينة "غواراريما"، ثبت بالدليل تلقيها أموالا مقابل "بيع" حفيداتها الثلاث (10 و12 و14 عاما) للطيار. هذا الأمر أثار موجة اشمئزاز وغضب عارمين، إذ كان الطيار يستغل فقر العائلات ليدفع مبالغ زهيدة مقابل استباحة أجساد الأطفال.

غضب شعبي: "خلف الزي الرسمي تختبئ الوحوش"

وأثارت القضية ردودا غاضبة بين جمهور منصات التواصل طالبت بمحاكمات علنية، وضجت منصات التواصل بعبارات تنديد، إذ وصف كثيرون الطيار بأنه "إبستين البرازيل" الذي استغل مكانة مهنته لإخفاء أفعاله المشينة.

إعلان

وتداول ناشطون عبارة: "لا تقولوا إنه مريض.. هو مجرم متخفٍّ بزيّ رسمي، استفاد من الصمت والسلطة والإفلات من العقاب لعقد من الزمان".

وأشار آخرون إلى أن ما كشف أخيرا في ملفات الملياردين الأمريكي جيفري إبستين (المدتن بجرائم جنسية والمتهم بالاتجار بالقاصرات) دفع كثيرا من الدول، وخصوصا إدارات مكافحة الاتجار بالأطفال، إلى توسيع نطاق تحقيقاتها وملاحقة أشخاص يشتبه في أنهم يعملون على شاكلته.

من جهتها، أكدت شركة "لاتام" في بيان رسمي علمها بالواقعة التي حدثت أثناء إجراءات صعود الرحلة (LA3900) المتجهة من ساو باولو إلى ريو دي جانيرو. وأوضحت أن الرحلة سارت بشكل طبيعي بعد استبدال الطيار، مؤكدة أنها فتحت تحقيقا داخليا وتتعاون بشكل كامل مع السلطات، مشددة على رفضها التام لأي عمل إجرامي.

وفي هذه الأثناء، تعمل فرق الحماية الاجتماعية على تقديم الدعم النفسي للضحايا اللواتي تم التعرف عليهن حتى الآن، وتتراوح أعمارهن بين 11 و15 عاما، وسط توقّعات بارتفاع عدد الضحايا مع فحص الهواتف والأجهزة الإلكترونية التي صودرت من المشتبه فيه.