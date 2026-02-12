إجلاء 173 عائلة سورية من 6 مخيمات بريف إدلب بسبب الأمطار

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح إجلاء 173 عائلة من 6 مخيمات في ريف إدلب شمال غربي سوريا خلال اليومين الماضيين، جراء الظروف الجوية القاسية.

وقال الصالح في منشور عبر منصة إكس، مساء الأربعاء، إن فرق الوزارة نفذت عمليات الإجلاء في مخيمات تقع بمنطقتي بداما وخربة الجوز غربي إدلب، مع تأمين الاحتياجات الأساسية للعائلات داخل مراكز الإيواء.

وأضاف أن الفرق، بالتوازي مع عمليات الإجلاء، عملت على تصريف مياه الأمطار وفتح العبارات داخل المخيمات، بهدف تخفيف تجمع المياه وحماية الخيام وممتلكات السكان.

كما أشار الوزير إلى فتح أكثر من 25 طريقا و30 ممرا مائيا، ورفع 5 حواجز ترابية، استعدادا لمواجهة المنخفضات الجوية المتتالية.

الاستجابة لاحتياجات المدنيين

وأكد الصالح أن الوزارة تبذل أقصى جهودها للاستجابة لاحتياجات المدنيين في مخيمات شمال غربي سوريا، بالتزامن مع تنفيذ تدخلات طارئة في مناطق مختلفة من البلاد، تشمل إزالة مخلفات الحرب وتقديم خدمات الإسعاف ودعم المجتمعات المتضررة.

وأوضح أن الفرق، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة إدلب، تتابع الإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية التي تنفذها المنظمات، لضمان وصولها إلى المستفيدين بالشكل الأمثل.

ويعيش نحو مليون نازح سوري في خيام شمال البلاد، موزعين على 1150 مخيما، منها 801 في ريف إدلب و349 في ريف حلب، وفق معطيات ميدانية.

ومع حلول فصل الشتاء، تتجدد معاناة النازحين جراء الأمطار الغزيرة التي تتسبب بغرق وتضرر خيامهم، وسط مطالبات متكررة بإعادتهم إلى مناطقهم وترميم منازلهم التي دمرتها الحرب خلال سنوات الثورة السورية.