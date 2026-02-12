سوداني يمشي مئات الكيلومترات لجمع تبرعات لأطفال بلاده

قطع عارض الأزياء والناشط السوداني جيل مالوال نحو 1450 كيلومترا بهدف جمع تبرعات لبناء مدارس للأطفال النازحين في بلاده.

واستمرت رحلة مالوال، بمشاركة صديقه جون كوي، أكثر من شهر، بدأت من جنوب إنجلترا وصولا إلى أقصى شمال أسكتلندا، واجها خلالها ظروفا مناخية قاسية وتحديات جسدية ونفسية خلال السير لمسافات طويلة يوميا في درجات حرارة تحت الصفر.

وقال مالوال للجزيرة مباشر إنه تعمد القيام برحلته خلال فصل الشتاء، وأوضح: "أردت أن أضع نفسي في مكان السودانيين وأعيش معاناتهم اليومية ولو قليلا، فلو كانت في الصيف لبدت مجرد مغامرة عادية".

في الجليد والثلوج

وأضاف الناشط السوداني أن المشي في الجليد والثلوج لساعات طويلة يوميا شكّل تحديا كبيرا، قائلا: "في بعض الأيام كنا نسير في درجات حرارة تصل إلى خمس أو ست درجات تحت الصفر، وأقدامنا مبللة وباردة طوال الوقت، وكثيرا ما شعرت أنني قد لا أتمكن من إكمال الطريق".

وتابع أن التفكير في معاناة السودانيين كان الدافع الأساسي للاستمرار، مشيرا إلى أن رفيقه في الرحلة شاركه الهدف ذاته، وقال: "التفكير في معاناة شعبي في الشمال والجنوب والشرق والغرب كان يمنحني القوة للاستمرار، وهذا الشعور المشترك هو ما جعلنا نواصل السير يوما بعد يوم".

وقال مالوال إن التجربة كشفت له وجها مختلفا من التضامن الإنساني، رغم الخطاب العنصري المتصاعد، مضيفا: "خلال 33 يوما لم نواجه أي شكل من أشكال الكراهية أو العنصرية، بل التقينا بأشخاص دعمونا وساندونا، وهذا يعكس القيم الحقيقية للناس على الأرض".

وأشار إلى أن يومه كان يبدأ في الثالثة صباحا، وكان يسير نحو 13 ساعة يوميا يقطع خلالها ما بين 35 و40 كيلومترا، مؤكدا أن "التفكير بأن هذه الرحلة ستسهم في بناء مدارس لأطفال السودان كان يمنحنا دافعا هائلا".

100 ألف إسترليني

وتمكّن جيل مالوال ورفيقه من جمع أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني (نحو 136 ألف دولار)، متجاوزين الهدف الأولي بجمع 35 ألف جنيه (أكثر من 47 ألف دولار) لبناء مدرسة واحدة.

وأعرب مالوال عن سعادته بتجاوز مبلغ التبرعات المستهدف، قائلا: "التبرعات تجاوزت التوقعات، وقد تسمح ببناء ثلاث أو أربع مدارس، وهذا يعني أن عددا أكبر من الأطفال سيتمكنون من الذهاب إلى المدرسة".

واعتبر مالوال أن الرحلة لا تمثل نهاية المبادرة بل بدايتها، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستتركز على تنفيذ مشاريع المدارس ودعم استمراريتها، وأضاف: "لا أشعر أن الرحلة انتهت، بل أعتقد أنها مجرد بداية، فالمهم الآن هو ضمان استمرار هذه المدارس ودعم الأطفال في تعليمهم".