6 لقاءات بين نتنياهو وترمب خلال 13 شهرا.. ما الذي تمخضت عنه؟

يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم ⁠الأربعاء، للمرة السابعة منذ عودة الأخير إلى البيت الأبيض مطلع العام الماضي، وسط توقعات بأن يضغط نتنياهو باتجاه توسيع نطاق المحادثات الأمريكية مع إيران لتشمل فرض قيود ⁠على ترسانة طهران الصاروخية وغيرها من الملفات الأمنية التي تتجاوز برنامجها النووي.

وتاليا أبرز النتائج التي تمخضت عنها اللقاءات الستة السابقة بين نتنياهو وترمب خلال الـ13 شهرا الماضية، والتي ركزت غالبا على غزة وإيران.

4 فبراير/شباط 2025

في إعلان مفاجئ وبينما كانت حرب الإبادة الإسرائيلية مستعرة في قطاع غزة، قال ترمب وهو يستقبل نتنياهو في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تريد السيطرة على القطاع الفلسطيني.

واقترح الرئيس الأمريكي أن تتولى الولايات المتحدة إدارة القطاع وتعيد تطويره اقتصاديا بعد تهجير الفلسطينيين إلى أماكن أخرى.

وروج ترمب لإعادة بناء القطاع الذي دمرته إسرائيل، ليصبح "ريفييرا الشرق الأوسط"، وفق وصفه، قبل أن يتراجع عن الفكرة في وقت لاحق، تحت وطأة موجة تنديد دولي واسعة، اعتبرت أن الطرح يجسد تطهيرا عرقيا.

7 أبريل/نيسان 2025

فوجئ نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- بتوجه ترمب ودفعه إلى بدء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي.

ووفق المصادر، كان نتنياهو في واشنطن من أجل طلب دعم ترمب لشن ضربات على المواقع النووية الإيرانية، لكنه علم قبل أقل من يوم من موعد زيارته المقررة للبيت الأبيض أن المفاوضات مع إيران ستنطلق خلال أيام.

وبعد قرابة شهرين من إطلاق ترمب لهذا المسار التفاوضي، شنت إسرائيل فجأة وبدعم أمريكي هجمات مكثفة على إيران، لتشعل حربا استمرت 12 يوما في يونيو/حزيران الماضي، في حين قصفت الولايات المتحدة المواقع النووية الإيرانية، وردت طهران بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على إسرائيل، قبل أن تتوصل جميع الأطراف إلى وقف لإطلاق النار بوساطة أمريكية.

7 يوليو/تموز 2025

خلال محادثات ترمب ونتنياهو في يوليو/تموز الماضي، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالحراك الدولي من أجل إقامة دولة فلسطينية وقال إنها ستكون "منصة لتدمير إسرائيل".

وذكر نتنياهو أنه والرئيس الأمريكي ركزا على تأمين الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، في حين كانت حرب الإبادة الإسرائيلية متواصلة على القطاع.

29 سبتمبر/أيلول 2025

أعلن ترمب في حضور نتنياهو عن خطة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وقال إن إسرائيل لن تحتل القطاع أو تضمه، ولن يجبَر سكانه على المغادرة.

كما تحدث الرئيس الأمريكي عن تعزيز "اتفاقيات أبراهام" للتطبيع مع إسرائيل، وأقر في الوقت نفسه بأن نتنياهو يعارض بشدة قيام دولة فلسطينية، وقال إنه "يتفهم ذلك".

13 أكتوبر/تشرين الأول 2025

التقى ترمب ‌بنتنياهو في إسرائيل، حيث ألقى كلمة أمام الكنيست (البرلمان) بعد 3 أيام من دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، ودعا الرئيس الإسرائيلي إلى العفو عن نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد منذ سنوات.

29 ديسمبر/كانون الأول 2025

قال ترمب، بعد اجتماعه مع نتنياهو في ‌منتجع مارالاغو في فلوريدا، إن الولايات المتحدة يمكن أن تدعم شن ضربة كبيرة أخرى على إيران إذا استأنفت برامجها الصاروخية أو النووية، كما حذر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من عواقب وخيمة إذا لم تنزع سلاحها.