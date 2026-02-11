الأمم المتحدة تبدأ إزالة أكبر مكب نفايات وسط مدينة غزة

بدأ فريق من عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إزالة أكبر مكب نفايات من مدينة غزة ونقل النفايات إلى مكب مؤقت.

وقال أمجد الشوا مدير المؤسسات الأهلية في غزة للجزيرة مباشر إنه سيتم نقل النفايات، التي تقدر بنحو 370 ألف طن متري، إلى مكب مؤقت لحين نقلها إلى المكب الرئيسي في منطقة جحر الديك، شرقي مدينة غزة، والتي تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب الشوا عن أمله في أن يستمر البرنامج إلى حين إزالة النفايات من كامل مناطق قطاع غزة، والتي قدرها بنحو 900 ألف طن.

بدوره، قال يحيى السراج مدير بلدية مدينة غزة للجزيرة مباشر إن الاحتلال كان يمنع إزالة النفايات ونقلها إلى المكب الواقع خارج المدينة، مما أدى إلى تراكمها والتسبب في كوارث صحية وبيئية للسكان.

وأضاف أن البلدية تتواصل بشكل دائم مع كافة الأطراف والمؤسسات التي يمكن أن تضغط على الاحتلال من أجل السماح بنقل النفايات إلى المكب الدائم وليس المكب المؤقت.

وطالب السراج بالضغط على الاحتلال من أجل السماح بإدخال المحارق صديقة البيئة التي تستخدم في كثير من دول العالم للتخلص من النفايات، لعدم وجود مساحات كافية من الأراضي يمكن تخصيصها كمكبات للنفايات.

وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من محارق النفايات في توليد الكهرباء أو تحلية المياه بسبب الحرارة الناتجة عن عملية الحرق.