وزير إسرائيلي يتباهى بتغيير الضفة وهدم وإصابات باعتداءات الاحتلال والمستوطنين

قال وزير التعليم يوآف قيش للإذاعة الإسرائيلية إن حكومته غيرت الواقع في الضفة الغربية المحتلة وستواصل "التغيير بما يخدم مصالحنا وأهدافنا وبسط سيادتنا كاملة عليها". يأتي ذلك في ظل تصاعد الإدانات الدولية للقرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى توسيع سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية. في غضون ذلك يواصل الاحتلال الاقتحامات والاعتقالات في مختلف مناطق الضفة الغربية.

وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يأتي إلى واشنطن متحديا المجتمع الدولي بأنه سيفرض ضم الأراضي الفلسطينية، مضيفا أن الدول العربية والإسلامية تتوقع أن يوقف الشركاء الأقوياء إسرائيل عند حدها.

من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة بالضفة الغربية تمثل ضربة للقانون الدولي، مشددة على أنها تمهد الطريق لتوسيع المستوطنات وتقوض مستقبل الفلسطينيين، كما أنها تعد وصفة لمزيد من السيطرة والعنف، وفق الأونروا.

والأحد، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية، بينها توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ الإسرائيلية، بذريعة وجود مخالفات تتعلق بالبناء غير المرخص، وقضايا المياه، والإضرار بالمواقع الأثرية والبيئية.

اقتحامات واعتداءات المستوطنين

في غضون ذلك قالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منشأة زراعية وأسوارا في بلدة الجديرة في قضاء القدس المحتلة.

ومساء الثلاثاء، أصيبت امرأة فلسطينية برصاص جيش الاحتلال، خلال اقتحامه مدينة البيرة وسط الضفة، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 23 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن امرأة عمرها 47 عاما أصيبت برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة البيرة، وسط إطلاق للرصاص اتجاه منازل المواطنين.

الاحتلال والمستوطنون.. اعتداءات مزدوجة

وأصيب فلسطينيون بالاختناق جراء هجوم مستوطنين بحماية قوات الاحتلال على تجمع عائلة "أبو عليا" في بلدة المغير قضاء رام الله.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن المستوطنين أطلقوا الرصاص الحي، في حين أطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز بكثافة صوب مساكن الفلسطينيين.

وجنوبي الضفة، ذكرت "وفا" أن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيَّين بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل وذلك بعد هجوم مستوطنين عليهما.

وهاجم مستوطنون منزلا فلسطينيا في منطقة سوسيا بمسافر يطا، واعتدوا على سكانه وألقوا الحجارة عليهم، واقتحمت قوات الاحتلال المكان، وأجرت تحقيقا ميدانيا مع المواطنين.

أما شمال الخليل، فأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز خلال اقتحام قوة إسرائيلية بلدة بيت أُمر.

وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال -استجابة لطلب من المستوطنين- أمر جنوده بمنع الفلسطينيين من حراثة وفلاحة أراضيهم في جبل الخليل.

اعتقال 23 فلسطينيا

وأحصت وكالة الأنباء الفلسطينية، اعتقال 10 فلسطينيين من محافظة الخليل فجر اليوم الأربعاء، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 آخرين اثنان منهم شقيقان من مخيم الجلزون للاجئين شمال رام الله، واعتقلت 5 فلسطينيين من مخيم بلاطة ومنطقة الضاحية، وبلدة سبسطية في مدينة نابلس، خلال اقتحامها عدة منازل فيها.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 4 فلسطينيين من محافظة بيت لحم، وشابا بعد مداهمة منزل في ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم.

إخطار بهدم ملعب للأطفال

وأصدر الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، إخطارا بهدم ملعب لكرة القدم بمنطقة مسافر يطا جنوبي الضفة الغربية، وذلك بعد حملة تحريضية من قبل المستوطنين، الذين وصفوا الملعب بأنه عائق أمام توسعهم في المنطقة.

ويعد ملعب خِربة متنفسا للصغار، وافتُتح قبل نحو عامين بدعم وتمويل أجنبي ضمن المشاريع التي تخدم أطفال المنطقة.

ووفق وكالة الأناضول، فإن الملعب أنشئ بداية قبل نحو 15 عاما، ويحاذي سياج مستوطنة كرمل، المقامة على أراضي الخربة، بمساحة نحو 1500 متر مربع، وأجريت عليه تحسينات في السنوات الأخيرة.