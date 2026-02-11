نتنياهو يحلق إلى واشنطن عبر أجواء أوروبية رغم مذكرة التوقيف

حلقت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتوجهة إلى الولايات المتحدة، الثلاثاء، عبر أجواء 3 دول موقعة على نظام روما الأساسي، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وأظهر موقع فلايت رادار لتتبع حركة الطيران، طائرة "جناح صهيون" الخاصة بنتنياهو وهي تحلق فوق اليونان وإيطاليا وفرنسا في طريقها إلى الولايات المتحدة.

والدول الثلاث أطراف في نظام روما الأساسي وأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وملزمة بقراراتها، إلا أن مجالها الجوي لم يُغلق أمام الطائرة.

ومرت الطائرة بنفس المسار الذي سلكته أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما توجه نتنياهو إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وكان نتنياهو، في زيارات سابقة، يتجنب دخول أجواء العديد من الدول خشية الاعتقال، إلا أنه خلال توجهه إلى نيويورك في سبتمبر/أيلول الماضي للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، استخدم المجالين الجويين لليونان وإيطاليا، ولم يدخل الأجواء الفرنسية.

ومنذ تنصيب ترمب في يناير/كانون الأول 2025، زار نتنياهو الولايات المتحدة حيث التقى بالرئيس الأمريكي 6 زيارات، لمناقشة ملفات عدة، أبرزها الحرب على قطاع غزة.

فيما زار ترمب الكنيست الإسرائيلي في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وألقى خطابا أمام البرلمان الإسرائيلي كجزء من زيارة قصيرة احتفالا بوقف إطلاق النار في غزة.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

"للتباحث بشأن إيران"

وظهر الثلاثاء، انطلق نتنياهو من مطار بن غوريون بتل أبيب في زيارة إلى واشنطن يلتقي خلالها ترمب للتباحث بشأن إيران، وأمور أخرى، وفق ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يعود لإسرائيل صباح الجمعة المقبل، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وكان من المتوقع أن يجتمع الزعيمان في 18 ‌فبراير/شباط لكنْ تم تقديم موعد المحادثات في ظل تجدد المحادثات الأمريكية الإيرانية.

والجمعة، جرت مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بالعاصمة العمانية مسقط، في وقت تتصاعد فيه التوترات بينهما، وسط تحشيد عسكري أمريكي في المنطقة ضد طهران.

بالمقابل، تحدث ترمب، مساء الجمعة، عن مفاوضات جديدة بين الجانبين قال إنها ستتم بوقت مبكر من الأسبوع المقبل، دون تحديد تاريخ بعينه.

الحد من الصواريخ

وترفض إيران مناقشة ملف الصواريخ خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة، وهو ملف تصر إسرائيل على حسمه.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن رئيس الوزراء "يعتقد أن أي مفاوضات يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران في المنطقة".

كذلك قال دبلوماسي من المنطقة، أطلعته طهران على تفاصيل المحادثات، لوكالة رويترز إن إيران أصرت خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة على "حقها في تخصيب اليورانيوم" وإن قدرات طهران الصاروخية لم تُطرح في المناقشات.

وترى طهران أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل العسكري وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري، حتى لو كان محدودا، وتتمسك برفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.