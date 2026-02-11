لاريجاني يزور الدوحة ويعلن من مسقط التشاور لجولة تفاوض جديدة مع واشنطن

يزور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني اليوم الأربعاء العاصمة القطرية الدوحة، وقال بعد لقائه أمس عددا من المسؤولين في سلطنة عمان إنه يجري التشاور حاليا بشأن موعد جولة التفاوض القادمة بين بلاده والولايات المتحدة، معتبرا أن المفاوضات السابقة كانت "جيدة إلى حد ما" مضيفا أنه "لا يمكن الحكم الكامل على اجتماع واحد".

ونقلت "قناة العالم" الإيرانية عن لاريجاني اليوم الأربعاء قوله "سيتم الإعلان في المستقبل عن موعد جولة التفاوض المقبلة مع الولايات المتحدة التي يجري التشاور بشأنها حاليا".

وعن رأيه في الجولات السابقة قال "المفاوضات مع الولايات المتحدة كانت جيدة إلى حد ما، ويبدو أن الأمريكيين يريدون التقدم في هذه المحادثات نحو حل لكن لا يمكن الحكم الكامل بعدُ على اجتماع واحد. يجب أن نتابع استمرار المحادثات".

وحول زيارته للعاصمة العمانية مسقط قال لاريجاني "إن الزيارة جاءت في إطار الروابط التاريخية والقوية بين إيران وعمان وشملت التوقعات التي كانت لدى إيران بشأن رفع مستوى العلاقات التجارية والتعاون التنموي بين البلدين بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية".