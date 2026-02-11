كارني يهاتف ترمب بعد تهديده بمنع افتتاح جسر يربط بين كندا وأمريكا

أجرى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الثلاثاء، عقب تهديد الأخير بوقف افتتاح جسر جديد يربط بين البلدين.

وكان ترمب هدد بمنع افتتاح جسر "غوردي هاو"، الذي يربط ولاية ميشيغان الأمريكية بقاطعة أونتاريو الكندية، معتبرا أن "كندا تعاملت مع الولايات المتحدة بشكل غير عادل لعقود"، وأن واشنطن لن تستفيد من هذا المشروع.

وقال كارني "تحدثت إلى الرئيس (الأمريكي) هذا الصباح، وبخصوص الجسر، سيتم حل الوضع"، وأوضح أن كندا دفعت تكاليف بناء الجسر، وأن ملكيته مشتركة بين ولاية ميشيغان والحكومة الكندية.

ووفق صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن تكلفة الجسر الذي يضم 6 مسارات، ويربط مدينة ديترويت الأمريكية مع مدينة ويندسور الكندية، بلغت 4.7 مليارات دولار، وبدأ العمل في تشييده عام 2018، ومن المخطط أن يُفتتح العام الجاري.

ترمب: يجب أن نمتلك نصف الجسر

وخلال المحادثة، أوضح ترمب موقفه لكارني، وأكد أنه من "غير المقبول" أن تسيطر كندا على ما يعبر الجسر الجديد، وفق تصريح للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.

ويعتقد ترمب -وفق تصريح ليفيت- أن الولايات المتحدة يجب أن تمتلك نصف جسر "غوردي هاو" الدولي على الأقل، وأن يكون لها سلطة مشتركة على ما يعبره.

وطالب الرئيس الأمريكي -في منشور على منصته "تروث سوشيال"- مساء الاثنين بأن "تعوَّض الولايات المتحدة بالكامل عن كل ما قدمناه لها (كندا)".

ومن بين شكاوى أخرى، زعم ترمب أن كندا لم تستخدم تقريبا أي منتجات أمريكية في بناء الجسر.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس الوزراء الكندي إنه أبلغ ترمب "أن هناك فولاذا كنديا وعمالا كنديين، ولكن هناك أيضا فولاذا أمريكيا وعمالا أمريكيين شاركوا" في بناء الجسر.

وانتقد ترمب -في منشوره- علاقة كندا بالصين، وزعم أن الصين سوف تمنع ممارسة رياضة هوكي الجليد في كندا من دون أن يقدم الأساس لذلك، في حين لم يعلق كارني على هذا الادعاء.

توتر في العلاقات

وكان الرئيس الأمريكي انتقد ما وصفه بـ"غباء" الرئيس الأسبق باراك أوباما، لأنه وافق على مشروع بناء الجسر، غير أن ترامب لم يذكر حقيقة أخرى، وهي أنه أيد بدوره هذا المشروع في مذكرة تفاهم وقعها مع رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو عام 2017، وفق صحيفة غارديان البريطانية.

وسبق أن هدد ترمب -الذي اقترح بعد عودته إلى البيت الأبيض بضم كندا لتصبح الولاية الأمريكية الـ51- بزيادة الرسوم الجمركية على كندا بنسبة 100%، وذلك بعد أن وقع كارني في بكين اتفاقا تجاريا، إذ قال حينها إن أوتاوا ستصبح منفذا للصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وكانت العلاقة بين ترمب وكارني شهدت توترا في الفترة الأخيرة، خاصة بعد خطاب ألقاه رئيس الوزراء الكندي في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، وانتقد فيه السياسات التي أدت إلى ما وصفه "بتصدع" في النظام العالمي.