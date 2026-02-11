عاجل | لاريجاني للجزيرة: إذا اعتدت الولايات المتحدة علينا سنستهدف قواعدها في المنطقة
Published On 11/2/2026|
آخر تحديث: 19:35 (توقيت مكة)
عاجل | أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني للجزيرة:
- لم نتلق مقترحا محددا من واشنطن وما تم بعمان تبادل رسائل
- المفاوضات مع واشنطن مستمرة ودول المنطقة تسعى لإنجاح المحادثات وموقفنا بشأنها إيجابي
- إذا اعتدت الولايات المتحدة علينا سنستهدف قواعدها العسكرية في المنطقة
- الولايات المتحدة توجهت نحو المسار العقلاني بخوضها المفاوضات
- واشنطن خلصت إلى وجوب اتباع نهج آخر مع إيران غير الخيار العسكري
- إسرائيل ليس لديها مخططات ضد إيران وحدها بل تستهدف استقرار المنطقة بأسرها
- لا مفاوضات بشأن أي ملف آخر غير البرنامج النووي
- قطر تلعب دورا إيجابيا في مجال الوساطة
- إسرائيل تحاول تخريب المسار التفاوضي وتبحث عن ذرائع لإشعال الحرب
- لا حديث عن تصفير التخصيب فنحن نحتاجه في مجالات الطاقة وتصنيع الأدوية
- هناك أرضية مشتركة مع واشنطن بخصوص عدم امتلاكنا السلاح النووي
