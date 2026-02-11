أخبار

عاجل | لاريجاني للجزيرة: إذا اعتدت الولايات المتحدة علينا سنستهدف قواعدها في المنطقة

Published On 11/2/2026
آخر تحديث: 19:35 (توقيت مكة)

عاجل | أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني للجزيرة:

  • لم نتلق مقترحا محددا من واشنطن وما تم بعمان تبادل رسائل
  • المفاوضات مع واشنطن مستمرة ودول المنطقة تسعى لإنجاح المحادثات وموقفنا بشأنها إيجابي
  • إذا اعتدت الولايات المتحدة علينا سنستهدف قواعدها العسكرية في المنطقة
  • الولايات المتحدة توجهت نحو المسار العقلاني بخوضها المفاوضات
  • واشنطن خلصت إلى وجوب اتباع نهج آخر مع إيران غير الخيار العسكري
  • إسرائيل ليس لديها مخططات ضد إيران وحدها بل تستهدف استقرار المنطقة بأسرها
  • لا مفاوضات بشأن أي ملف آخر غير البرنامج النووي
  • قطر تلعب دورا إيجابيا في مجال الوساطة
  • إسرائيل تحاول تخريب المسار التفاوضي وتبحث عن ذرائع لإشعال الحرب
  • لا حديث عن تصفير التخصيب فنحن نحتاجه في مجالات الطاقة وتصنيع الأدوية
  • هناك أرضية مشتركة مع واشنطن بخصوص عدم امتلاكنا السلاح النووي

المصدر: الجزيرة

