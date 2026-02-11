عاجل | اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة اليمنية: قتلى وجرحى إثر محاولة مسلحين اقتحام ديوان المحافظة واستهدافهم وحدات أمنية

عاجل | اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة اليمنية: نحمل المسؤولية لكل من أصر على مخالفة النظام والقانون واللجوء إلى العنف

عاجل | اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة اليمنية: نحقق مع كل من يثبت تورطه بالتحريض أو استخدام السلاح ضد قوى الأمن

