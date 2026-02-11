عاجل | الرئيس الإيراني: نحاول بكل ما نستطيع إيجاد حلول لأزمات البلاد

الرئيس الإيراني: نحاول بكل ما نستطيع إيجاد حلول لأزمات البلاد

الرئيس الإيراني: لا نبحث عن حالة مواجهة مع الشعب وهذا ما يسعى الأعداء لفعله

الرئيس الإيراني: نحن بحاجة إلى التضامن والوحدة أكثر من أي وقت مضى

الرئيس الإيراني: نحن بحاجة إلى الوحدة والتضامن الداخلي في هذه الفترة للوقوف بوجه التهديدات والمؤامرات

الرئيس الإيراني: يجب أن نعزز علاقاتنا الأخوية مع جيراننا

الرئيس الإيراني: أطراف خارجية دفعت الكثير من أبنائنا نحو الموت والعالم بدأ نشر الشائعات للنيل من وحدتنا

الرئيس الإيراني: لا نسعى لامتلاك سلاح نووي ويجب هدم جدار عدم الثقة الذي بنته واشنطن وأوروبا

الرئيس الإيراني: دول المنطقة يمكنها إيجاد حل لأزماتها وتقرير مصيرها دون تدخل خارجي

الرئيس الإيراني: الوضع المعيشي للشعب الإيراني هو أهم هاجس في هذه الفترة وسنعمل على تأمين احتياجاته

الرئيس الإيراني: مستعدون لكل أشكال التحقق والتدقيق للتأكد من عدم سعينا لامتلاك سلاح نووي

