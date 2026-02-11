أردوغان يعين وزيرين جديدين للداخلية والعدل

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعديلا وزاريا محدودا اليوم الأربعاء شمل وزارتي الداخلية والعدل.

وحسب الجريدة الرسمية، عُين المدعي العام في إسطنبول أكين غورليك في منصب وزير العدل خلفا ليلماز تونغ. كما عُين محافظ أرضروم مصطفى تشفتشي وزيرا للداخلية خلفا لعلي يرلي قايا.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري، وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلان الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس/آذار العام الماضي، في خطوة أدت إلى مظاهرات واعتبرتها المعارضة أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.

وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم أردوغان.

ومنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم.

كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو (54 عاما) سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.