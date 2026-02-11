بمشاركة دولية وأممية.. الرياض تستضيف اجتماع "شركاء اليمن"

استضافت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا بمشاركة دولية وأممية لدعم الحكومة اليمنية، التي أُعلن تشكيلها مؤخرا برئاسة شائع الزنداني، وضمّت 35 وزيرا في أعقاب تطورات شهدتها محافظات جنوب وشرقي البلاد.

وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في بيان عبر حسابه على إكس، استضافته في مقره بالرياض اجتماع مجموعة شركاء ‎اليمن برئاسة المملكة المتحدة والحكومة اليمنية و‎البنك الدولي، وبمشاركة المنظمات الأممية والدولية والجهات المانحة.

وأضاف البرنامج السعودي أن الاجتماع عقد بمشاركة رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني عبر الاتصال المرئي، وبحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب.

كما حضر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وسفراء بريطانيا عبدة شريف، وفرنسا كاترين قرم كمون، واليابان يورويتشي ناكاجيما، وألمانيا توماس شنايدر، حسب البرنامج.

بدورها، ذكرت وكالة سبأ الحكومية أن هذا الاجتماع عقد بمشاركة عدد من ممثلي الدول والمنظمات الأممية والدولية المانحة، لمناقشة آليات دعم خطة الحكومة الجديدة.

مرحلة مفصلية

‏ونقلت وكالة سبأ عن الزنداني قوله خلال الاجتماع إن الحكومة الجديدة تمضي في مرحلة مفصلية لإعادة ترتيب الوضع السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية واضحة، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة المرحلة المقبلة.

وأضاف الزنداني أن اجتماع مجموعة شركاء اليمن يمثل محطة مهمة للانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزا على النتائج وأكثر انسجاما مع الأولويات الوطنية، بما يضمن توظيف الموارد المتاحة بأعلى كفاءة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية التي يستحقها الشعب اليمني.

وجدد التزام الحكومة الكامل بدعم جهود الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة تنهي الحرب وتخفف المعاناة الإنسانية وتؤسس للسلام، مشيرا إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ برنامج عمل متكامل يستند إلى خطة التعافي الاقتصادي.

ويعد هذا خامس اجتماع لمجموعة شركاء اليمن (دول ومنظمات مانحة) تستضيفه الرياض منذ انطلاق الاجتماع الأول في سبتمبر/أيلول 2024.

تشكيل حكومة جديدة

والجمعة، أعلن مجلس القيادة الرئاسي تشكيل حكومة جديدة يترأسها شائع الزنداني الذي يتولى أيضا حقيبة الخارجية، وتتكون من 35 وزيرا بينهم 10 من الحكومة السابقة، إضافة إلى 3 نساء.

وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي، عُيّن الزنداني رئيسا للحكومة اليمنية عقب استقالة رئيس الوزراء السابق سالم صالح بن بريك وقبولها من مجلس القيادة الرئاسي.

ويأتي تشكيل الحكومة بعد أسابيع من مشاورات أجريت في الرياض، بهدف إنهاء توتر نشب بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي (الذي أعلن حل نفسه في 9 يناير/كانون الثاني الماضي) والتوصل إلى صيغة توافقية لإدارة المرحلة المقبلة.