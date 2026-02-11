إضراب سائقي الشاحنات في مالي احتجاجا على مقتل زملائهم

أعلنت النقابة الوطنية لسائقي ناقلات الطرق في مالي إضرابا شاملا على محور باماكو/ الحدود السنغالية، للمطالبة باسترجاع جثامين زملائهم الذين قتلوا في هجوم استهدف قافلة وقود أواخر يناير/كانون الثاني الماضي .

وكانت قافلة محملة بالوقود تعرضت، يوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي، لهجوم نُسب إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الموالية لتنظيم القاعدة، في غرب مالي. وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 15 سائقا، بينما تحدثت شهادات أخرى عن 18 قتيلا، إضافة إلى تدمير عشرات الشاحنات والصهاريج. وأوضح مصدر أمني أن المهاجمين أوقفوا السائقين قبل أن "يعدموا رميا بالرصاص وأعينهم معصوبة"، في سابقة هي الأولى من نوعها، إذ لم يسبق أن استهدفت الجماعة السائقين بشكل منهجي رغم سقوط ضحايا في هجمات سابقة.

وأكدت النقابة أن جثامين الضحايا لم ترحّل بعد، وهو ما دفعها إلى تعليق جميع أنشطة النقل على الخط الرابط بين باماكو، وكاي، وديبولي، إلى حين إيجاد حل. وقال المتحدث باسم النقابة، أبو بكر كوليبالي، إن السائقين عبّروا خلال اجتماعهم العام عن استيائهم العميق، مشددا على أن العمل لن يستأنف إلا بعد استرجاع جثامين زملائهم.

وكانت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين فرضت منذ سبتمبر/أيلول الماضي حصارا على عدة مدن في مالي، وواصلت استهداف قوافل الوقود، مما أدى إلى خنق الاقتصاد المحلي وزيادة الضغط على العاصمة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت الجماعة أن سائقي شاحنات الوقود سيُعتبرون "أهدافا عسكرية"، وهو ما يفسر التصعيد الأخير الذي أثار مخاوف واسعة بشأن مستقبل النقل البري في البلاد.