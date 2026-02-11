"لدعمه الشعب اليهودي".. إسرائيل تدعو ترمب لتسلم أرفع جائزة

أعلنت إسرائيل إرسال دعوة رسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتسلم أرفع جائزة رسمية في إسرائيل، والتي تمنح لمن يدعمها.

ووجه وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، أمس الثلاثاء، الدعوة لترمب -على منصة إكس- للمشاركة في حفل "جائزة إسرائيل" الذي سيقام في ذكرى النكبة بفلسطين، والذي يُدعى يوم "الاستقلال" الـ78 لإسرائيل، في مدينة القدس المحتلة.

وأعلنت إسرائيل قيام دولتها في 14 مايو/أيار 1948 على الأراضي الفلسطينية المحتلة بعيد انسحاب الانتداب البريطاني منها، وبعد مجازر وجرائم إبادة وتهجير للسكان الفلسطينيين من مدنهم وقراهم.

وأضاف كيش أن "الدعوة أرسلت بعد قرار منح الرئيس ترمب جائزة إسرائيل في فئة المساهمة الفريدة للشعب اليهودي، وهو قرار تاريخي يعكس الاعتراف بمساهمته الاستثنائية ذات التأثير المستمر على الشعب اليهودي في إسرائيل وفي أنحاء العالم".

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت لجنة جائزة إسرائيل منح ترمب الجائزة الرسمية الأرفع في فئة "الإسهام الفريد للشعب اليهودي".

ووقتها، أشارت لجنة الجائزة -في بيان- إلى جهود ترمب في مكافحة معاداة السامية، ومساهمته في تعزيز عودة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، ودعمه المستمر لإسرائيل ضد إيران.

وبدعم أمريكي شنت إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة على غزة، خلّفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.