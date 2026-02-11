أمير قطر يبحث مع لاريجاني سبل خفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في الدوحة اليوم الأربعاء.

وقال الديوان الأميري -في بيان- إنه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن الإقليمي.

وأضاف البيان أن اللقاء الذي جرى في مكتب الأمير بالديوان الأميري، تطرق أيضا لعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين القطريين والإيرانيين.

ووصل أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأربعاء، قادما من العاصمة العمانية مسقط، حيث أجرى أمس الثلاثاء مباحثات مع السلطان هيثم بن طارق، ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي.

وقال لاريجاني بعد لقائه أمس عددا من المسؤولين في سلطنة عمان إنه يجري التشاور بشأن موعد جولة التفاوض القادمة بين بلاده والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المفاوضات التي جرت الأسبوع الماضي في مسقط كانت جيدة.