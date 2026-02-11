أقاليم المغرب المتضررة من الفيضانات تتهيأ لعودة آلاف النازحين

أعلن رئيس بلدية مدينة القصر الكبير محمد السيمو بدء تنظيف أحياء المدينة استعدادا لعودة المواطنين المتضررين من الفيضانات، وقال إن "شركات تدبير الماء والكهرباء في المدينة بدأت أيضا أعمال الصيانة والتأكد من سلامة التجهيزات الكهربائية والمائية، وإن أعمال النظافة والصيانة تشمل أيضا شبكات الصرف الصحي".

وأكد السيمو في حديثه لوكالة الأناضول مساء الثلاثاء أن "عودة السكان إلى منازلهم باتت قريبة، بعدما تمكنت السلطات من تفريغ نسبة مهمة من مستوى المياه في سد واد المخازن"، دون تحديد تاريخ واضح لعودة عشرات الآلاف من سكان المدينة الذين تم إجلاؤهم إلى مدن مجاورة.

وتابع بقوله إنه سيعقد اليوم الأربعاء اجتماعا مع الجمعيات المهنية للتجار -وضمنها بائعو الخضر واللحم- لمناقشة ترتيبات تأمين المدينة بالمواد الأساسية الضرورية قبل عودة السكان.

إجراءات طارئة

ومنذ 28 يناير/كانون الثاني الماضي، شهدت أقاليم شمال المغرب -خاصة مدينة القصر الكبير التابعة لإقليم العرائش- فيضانات جراء ارتفاع منسوب وادي اللوكوس، إثر امتلاء سد واد المخازن بنسبة بلغت 156% من سعته، للمرة الأولى، ما أدى إلى فيضانه، وفقا لمعطيات رسمية.

وواصلت السلطات المغربية، الثلاثاء، إجلاء مواطنيها من 4 أقاليم اجتاحتها الفيضانات والسيول لليوم الـ14 على التوالي، وهي:

إقليم العرائش (شمال).

إقليم القنيطرة (غرب).

إقليما سيدي قاسم وسيدي سليمان (شمال).

وذلك بالتزامن مع استمرار نقل المساعدات إلى المناطق المحاصرة بالمياه، إضافة إلى توفير أماكن إيواء مؤقتة في مدن قريبة.

وقال رئيس قسم التخطيط بوكالة الحوض المائي اللوكوس ياسين وهبي إن "الأوضاع بسد وادي المخازن مستقرة، مع تراجع مستوى المياه بفضل مفرغ الحمولات التلقائي، مؤكدا أن التصريف التدريجي لمياه سد واد المخازن متواصلة".

وتشارك في عمليات الإنقاذ القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والبحرية، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، والشرطة، والسلطات المحلية، وتستخدم فرق الإنقاذ مروحيات وشاحنات عسكرية وقوارب سريعة وطائرات مسيّرة، فضلا عن عتاد مخصص لعمليات الإغاثة.

آلاف النازحين

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، الجمعة، إجلاء أكثر من 154 ألف شخص، لكنّ أعداد النازحين اليوم تجاوزت أكثر من 150 ألف شخص، نزحوا من الأقاليم الأربعة المتضررة نتيجة الفيضانات، التي تعد الأسوأ منذ عام 2010، والتي جاءت بعد 7 سنوات متتالية من الجفاف.

واستقبل مركز إيواء ضخم ما لا يقل عن 15 ألفا و700 نازح من رجال ونساء وأطفال، ينتمون إلى حوالي 3 آلاف عائلة، غالبيتهم من المزارعين ومربي الماشية، الذين اصطحبوا بعضا مما نجا من ماشيتهم.

وأشاد سكان المخيم بجهود السلطات التي وفرت لهم احتياجاتهم من المأوى والطعام والدعم الطبي، لكنهم طالبوا بمزيد من المساعدات، لا سيما فيما يتعلق بتوفير أعلاف الحيوانات.

كما يخشى العديد من النازحين في هذه الخيام المؤقتة من عدم إمكانية عثورهم على مأوى عند عودتهم إلى قراهم، بعد انحسار منسوب المياه وتحسن الأحوال الجوية، بدءا من الأربعاء المقبل بحسب التوقعات.