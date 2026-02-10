3 شهداء وعمليات نسف ضخمة في غزة

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر صباح اليوم الثلاثاء، برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وشمال قطاع غزة، وسط غارات إسرائيلية على مناطق انتشار الاحتلال في رفح ومخيم المغازي، وعمليات نسف واسعة شرقي خان يونس.

وأفاد مصدر في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطينيين اثنين إثر قصف إسرائيلي على شارع صلاح الدين، وفلسطينية بنيران قوات الاحتلال في قرية المصدر وسط قطاع غزة.

وأصيب غزيون برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في حي الزيتون بمدينة غزة، وفق مصدر في مستشفى الشفاء، في حين أبلغ مصدر في الإسعاف والطوارئ عن مصابين جراء قصف مدفعي إسرائيلي على مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وفي بيان، زعم الجيش الإسرائيلي أنه قضى على "مسلح تجاوز الخط الأصفر وشكل تهديدا على قواتنا" شمالي قطاع غزة.

قصف ونسف واسع

وأفاد مراسلو الجزيرة بشنّ جيش الاحتلال غارات في مناطق انتشاره بمدينة رفح جنوبي القطاع، وغارتين بمناطق انتشاره كذلك شرقي مخيم المغازي وسط غزة.

وفجر الثلاثاء، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف وُصفت بالضخمة لمبان سكنية فلسطينية داخل مناطق سيطرته شرقي مدينتي خان يونس جنوبي القطاع وفي مدينة غزة شماله.

وفي شمال القطاع، قامت مسيّرات كواد كابتر إسرائيلية بإلقاء صناديق متفجرة على ما تبقى من منازل الفلسطينيين في مخيم جباليا.

وترافقت هذه العمليات، مع إطلاق نار مكثف من الزوارق الحربية استهدفت سواحل مدينتي رفح وخان يونس، إلى جانب إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية المتمركزة شرقي خان يونس.

وسجل المكتب الإعلامي الحكومي بغزة 573 شهيدا وأكثر من 1500 مصاب بنيران قوات الاحتلال منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

نقص هائل بالأدوية ومرضى على شفير الموت

وفي التداعيات الإنسانية للحرب الإسرائيلية على غزة، حذرت السلطات الصحية في القطاع من توقف خدمات المختبرات وبنوك الدم جراء نفاد الإمدادات بالمستشفيات بسبب استمرار الحصار، ونبهت إلى أن العجز المتزايد في مواد الفحص والتحاليل الطبية يشكل خطرا على حياة المواطنين.

وفي إطار متصل، قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة، منير البرش، إن نقص الأدوية يقدر بـ46% بسبب تقويض دخول المساعدات.

وأكد البرش -في تصريحات للجزيرة- أن نقص الأدوية والتجهيزات الطبية يعرض كثيرا من المرضى والجرحى لخطر الموت.

وفي الأثناء، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إعادة افتتاح مركز البريج الصحي في وسط قطاع غزة، مستأنفة بذلك تقديم الخدمات الصحية الأساسية للنازحين بعد أشهر من الإغلاق.