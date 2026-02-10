والي شمال دارفور: نعمل على إعادة إصدار أوراق ثبوتية لمن فقدها من النازحين

قال الحافظ بخيت والي شمال دارفور (غربي السودان) إن سلطات الولاية تعمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بإعادة إصدار أوراق ثبوتية لمن فقدوها من نازحي الولاية، نظرا لأهميتها في إنجاز المعاملات.

وأضاف بخيت خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء في مدينة بورتسودان شرقي السودان، أن هناك بعض الصعوبات المتعلقة بإعادة إصدار الأوراق الثبوتية، خاصة ما يتعلق بالرقم الوطني والرسوم.

وأوضح أن هناك سعيا على المستوى الاتحادي من قبل الحكومة، وعلى مستوى الولايات من قبل الولاة، لتسهيل الإجراءات وتخفيض الرسوم قدر المستطاع.

وقال والي شمال دارفور إنه تم تشكيل لجنة تنسيقية في كل الولايات التي يوجد فيها نازحون من شمال دارفور، تتركز مهمتها في توفير 4 أمور للنازحين، هي الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليم وتسهيل العمل الإنساني على المنظمات الإنسانية العاملة في مخيمات ومناطق النزوح.

ووجه البخيت الشكر إلى ولايات الخرطوم والشمالية والنيل الأبيض وكسلا والقضارف على ما قدمته للنازحين من الولاية، مشيرا إلى زيارته لهذه الولايات ولقائه بالنازحين ومسؤولي الولايات.

وقال والي شمال دارفور إنه ناقش مع السلطات في ولاية النيل الأبيض عملية استقبال الطلاب النازحين من مدينة الفاشر لاستكمال دراستهم في ولاية النيل الأبيض.

ودعا الوالي شعب السودان إلى التماسك، مؤكدا أن هناك ترتيبات تجري من أجل استعادة السيطرة على مدينة الفاشر، عاصمة الولاية، وكامل إقليم دارفور قريبا.