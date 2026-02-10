هل اقتربت "حرب النهاية"؟.. سؤال أثاره تصاعد التوتر بمضيق هرمز

رغم المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في العاصمة العُمانية مسقط، فإن الولايات المتحدة تتهم إيران بعرقلة الملاحة في مضيق هرمز وخليج عُمان، ومحاولة إجبار سفن تجارية على دخول مياهها الإقليمية، مما يثير مزيدا من الغموض حول مسار هذه المفاوضات.

ووجّهت الإدارة البحرية الأمريكية السفن التي ترفع العلم الأمريكي برفض الأوامر الإيرانية ما لم يُعرِّض ذلك أمنها للخطر، وقالت إنها تجري تقييما للوضع الأمني البحري في المنطقة، لحماية حرية الملاحة والسفن الأمريكية.

وبعد هذا التحذير الأمريكي، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، إذ استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 99.4 دولارا للبرميل، مرتفعة بـ99 سنتا، لكنها شهدت انخفاضا طفيفا اليوم بعد تقييمات لاحتمالات حدوث اضطرابات في الإمدادات.

وبشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت سابق إنه يريد التوصل إلى تسوية عبر المفاوضات.

أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فقال إن بلاده ستواصل مسار المفاوضات من موقع متكافئ قائم على الاحترام والمصالح المشتركة، وإنهم سيواصلون التفاوض بعيون مفتوحة، مستندين إلى قواتهم المسلحة دون ثقة بالجانب الأمريكي.

تعليقات

وتفاعلت تعليقات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي مع التطورات والتحذيرات الأمريكية للسفن العابرة في مضيق هرمز، رصدت بعضها حلقة (2026/2/10) من برنامج "شبكات".

وتوقع هادي أن تستغل الولايات المتحدة الوضع الاقتصادي الصعب لإيران، قائلا

"الوضع داخليا في إيران تحت السيطرة، لكن الوضع الاقتصادي الصعب هو تهديد، وقد يشعل موجات الاحتجاجات مرة أخرى، وأمريكا تدرك ذلك. السبب الأساسي لصمود الاقتصاد الإيراني هو مبيعات النفط، لهذا أتوقع أن أمريكا ستفرض حصارا لإيقاف صادرات النفط". بواسطة

وعلّق عبد الرحمن على مسألة تأثر السوق، وقال:

"أسعار النفط ارتفعت بعد تحذير أمريكي للسفن بالابتعاد عن مضيق هرمز، مما يعكس تأثير التوترات الجيوسياسية على السوق". بواسطة

ويعتقد سعد في تعليقه أن إيران ستدافع عن نفسها بكل ما تستطيع:

"إيران تعلم أنها حرب النهاية بينها وبين أمريكا وإسرائيل، وستدافع عن نفسها بكل ما أوتيت من قوة.. أي علي وعلى أعدائي". بواسطة

وأشار علي من جهته إلى تداعيات التوتر بين واشنطن وطهران، وقال:

"مع تصاعد التوتر بين إيران وأمريكا، يتحول مضيق هرمز إلى نقطة اختناق حاسمة. اقتصاديًا، أي تعطيل له يعني صدمة عرض، ما يضغط على اقتصادات مستورِدي الطاقة عبر ارتفاع الأسعار وتسارع التضخم". بواسطة

ويذكر أن التحذيرات الأمريكية لإيران أثارت مخاوف من تصاعد التوترات في مضيق هرمز بين إيران وعُمان، لما يمثّله من أهمية حيوية في نقل النفط عالميا، حيث يمر عبره يوميا نحو 20 مليون برميل من النفط، أي ما يعادل نحو 20% من الاستهلاك العالمي، تتجه 80% منه إلى الأسواق الآسيوية.