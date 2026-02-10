من "أسباير" إلى الكورنيش.. قطر تحتفي بالرياضة كنمط حياة

تحولت الدوحة، مع إشراقة صباح اليوم الرياضي، إلى فضاء مفتوح للحركة والنشاط، حيث خرج آلاف المواطنين والمقيمين إلى الحدائق والساحات العامة، في مشهد يعكس توجه الدولة لترسيخ الرياضة أسلوب حياة يومية، لا مناسبة عابرة.

وشهدت فعاليات هذا العام مشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعدد من المسؤولين القطريين، يتقدمهم رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في رسالة تؤكد دعم القيادة لهذا التوجه وترسخ رمزية اليوم الرياضي كحدث وطني جامع، تتقاطع فيه الصحة مع الثقافة والسلوك اليومي.

وفي حديقة أسباير، كما في الكورنيش والمدينة التعليمية وكتارا ودرب لوسيل والميناء القديم، بدت المرافق العامة ميادين رياضية نابضة، احتضنت أنشطة متنوعة جذبت مختلف الفئات العمرية، ضمن النسخة الـ15 لليوم الرياضي لدولة قطر، تحت شعار "اخترت الرياضة".

وتنوعت الفعاليات بين كرة القدم وكرة السلة والطائرة، ورياضات الجري والدراجات، إلى جانب ألعاب القوى والجمباز والسباحة، في أجواء عائلية شارك فيها الأطفال إلى جانب ذويهم، وسط تنظيم يراعي التدرج العمري ويشجع على التجربة والاكتشاف.

وعكست مشاركات الأطفال بساطتها روح المناسبة، إذ عبّر بعضهم للجزيرة مباشر عن تفضيلهم لرياضات بعينها وممارستهم لها في المدارس والحدائق، بما يعكس حضور اليوم الرياضي في الوعي المدرسي والأسري، كجزء من منظومة صحية متكاملة.

من جهته، أوضح أحد منظمي الفعاليات من أكاديمية ريناد للجزيرة مباشر أن اليوم الرياضي "ليس يوما للعب والمرح فقط"، بل فرصة لتعزيز قيم التعاون والانضباط، مشيرا إلى توسع الأنشطة سنويا، وزيادة أعداد المشاركين والمتطوعين، وإضافة محطات رياضية جديدة كل عام.

وأكد مشاركون من أولياء الأمور أن تخصيص يوم وطني للرياضة يسهم في ترسيخ قناعة مجتمعية بأهميتها للصحة الجسدية والنفسية، لافتين إلى أن الأطفال يكتشفون خلال هذه الفعاليات رياضات جديدة قد تتحول لاحقا إلى هوايات دائمة.

وفي السياق ذاته، أكد مسؤولون بمؤسسات تعليمية مشاركة على أن اليوم الرياضي هو امتداد لدور المدرسة في بناء أنماط حياة صحية عبر ربط التعليم بالممارسة، وتحفيز الطلبة ليكونوا قدوة داخل أسرهم ومحيطهم الاجتماعي.

ويُعد اليوم الرياضي مناسبة وطنية رسمية أُقرت بمرسوم أميري عام 2011، ويصادف الثلاثاء الثاني من شهر فبراير/شباط من كل عام، في إطار رؤية تستهدف تعزيز الصحة العامة والحد من أنماط الحياة الخاملة عبر جعل الرياضة ممارسة مجتمعية شاملة.