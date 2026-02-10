مقتل 5 بتحطم مروحية في قاعدة عسكرية جنوبي ليبيا

لقي 5 أشخاص حتفهم، بينهم أجنبيان، الثلاثاء، جراء تحطم مروحية إسعاف داخل قاعدة السارة الجوية العسكرية بأقصى جنوب شرق ليبيا.

وأفادت مصادر محلية من مدينة الكفرة في جنوب شرق ليبيا، لوكالة الأناضول، بتحطم مروحية إسعاف في قاعدة السارة الجوية، مما أدى إلى مقتل عسكريَّين من قوات "شرق ليبيا"، وممرض إضافة إلى اثنين من أفراد الطاقم الأجنبي، لم تحدد جنسيتهما أو مهمتهما.

وذكرت تقارير صحيفة ليبية، أن الطائرة كانت متجهة لإسعاف أحد الجنود عقب إصابته بحادث سير، لكنها تحطمت داخل القاعدة.

وتداول ناشطون ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للطائرة وهي تشتعل بها النيران.

وتعد قاعدة "السارة" الواقعة قرب المثلث الحدودي بين ليبيا والسودان وتشاد، من أهم القواعد العسكرية الليبية حيث تتمركز فيها قوات مراقبة الحدود مع دول الجوار.

كما تصنف المناطق المحيطة بالقاعدة على أنها مناطق ساخنة، جراء الأوضاع الأمنية المضطربة في دول الجوار، إضافة إلى وجود مجموعات من المعارضة التشادية على خط التماس.

وتتنافس في ليبيا حكومتان الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس وتدير كل غرب البلاد، والأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي وتدير شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

ومنذ سنوات تقود بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا جهودا تهدف لإيصال البلاد إلى انتخابات تحل تلك الأزمة بين الحكومتين.