يوم التشويش.. مظاهرات لفلسطينيي الداخل احتجاجا على العنف الإسرائيلي

تظاهر مواطنون عرب داخل الخط الأخضر، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على تفشي الجريمة المنظمة وتقاعس الشرطة في مكافحتها في أوساط فلسطينيي 48، في مظاهرات تحت مسمى "يوم التشويش".

وشهدت مدن وبلدات عربية داخل الخط الأخضر احتجاجات ضد تفشي الجريمة المنظمة وتواطئ الشرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وأغلق عدد من المحتجين شارع إيلون الحيوي وسط تل أبيب ومدخل مدينة القدس في الشارع رقم واحد بين تل أبيب والقدس ورفعوا صور ضحايا العنف والجريمة الذين بلغ عددهم 38 ضحية منذ مطلع العام الحالي.

ويرتدي المحتجون اللون الأسود في إشارة إلى الحال الذي وصلت إليه أوضاع الفلسطينيين في الداخل.

فعاليات ومظاهرات

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الفعاليات تشمل قطع طرق ومظاهرات في عدة مدن من مركز البلاد وصولا إلى الشمال، على أن تُختتم بمسيرة كبيرة في ساحة اليونسكو في حيفا مساء اليوم.

وأضافت أن المظاهرات بدأت صباحا بساحة الساعة في يافا، وتستمر اليوم بمظاهرات أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في القدس، وأمام مستشفى سوروكا في بئر السبع، وفي مدن اللد وجسر الزرقاء وطمرة، قبل الوصول إلى المظاهرة الكبرى في حيفا في تمام الـ19 مساء بالتوقيت المحلي، بحسب هيئة البث.

ونقلت الهيئة عن رئيس لجنة المتابعة، النائب السابق جمال زحالقة، قوله إن "اليوم نحتج على الطرق لأن حياتنا نفسها مخترقة بالعنف. المواطنون العرب يعانون من غياب الأمن التام"، مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات فورية، بما في ذلك استبدال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.