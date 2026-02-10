عداء وتفكيك.. ماكرون يرسم ملامح المواجهة مع ترمب

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، من أن "التهديدات والترهيب" من جانب الولايات المتحدة لم تنتهِ، منبها إلى أن إدارة ترمب تتصرف "بعداء صريح لأوروبا"، وتسعى إلى "تفكيك" الاتحاد الأوروبي.

ودعا ماكرون، في مقابلة مع عدة وسائل إعلام أوروبية بينها "فايننشال تايمز" و"لوموند"، قادة الاتحاد الأوروبي إلى المضي في تغييرات من شأنها تعزيز قدرته على الصمود اقتصاديا في مواجهة واشنطن وبكين.

"لحظة غرينلاند"

ونبّه الرئيس الفرنسي من أن التوقف الأخير في تهديدات واشنطن لحلفائها الأوروبيين لا ينبغي أن يُفسَّر على أنه تحول دائم في الموقف الأمريكي، مضيفا أن إدارة ترمب تتصرف "بعداء صريح لأوروبا"، وتسعى إلى "تفكيك" الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس الفرنسي: "نحن حاليا في مرحلة أصفها بأنها "لحظة غرينلاند"، هناك تهديدات وترهيب، ثم فجأة تتراجع واشنطن. ونعتقد أن الأمر انتهى. لكن لا تصدقوا ذلك لثانية واحدة. كل يوم، هناك تهديدات تستهدف قطاع الأدوية والتكنولوجيا الرقمية".

وعن التعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قال ماكرون: "عندما يكون هناك عمل عدواني واضح، أعتقد أن ما يجب علينا فعله ليس الاستسلام أو محاولة التوصل إلى تسوية. أعتقد أننا جربنا هذه الإستراتيجية لشهور. إنها لا تنجح".

وأضاف ماكرون أن هناك تهديدات أمريكية يومية ضد أوروبا، محذرا من "خطوات عدائية إضافية" ضد الاتحاد الأوروبي قد تأتي على شكل رسوم جمركية أمريكية على الواردات، إذا استخدم الاتحاد الأوروبي قانون الخدمات الرقمية لتنظيم عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين.

وقال في هذا السياق: "ستهاجمنا الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة، هذا مؤكد، بسبب التنظيم الرقمي".

وأضاف أن الولايات المتحدة قد ترد أيضا على دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وإسبانيا، التي تخطط لحظر الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي سيشكّل اختبارا للتكتل.

وقال ماكرون: "أن يقول الأوروبيون إن عقول أطفالنا ليست للبيع، وأن مشاعر أطفالنا لا ينبغي استغلالها تجاريا من قِبل منصات أمريكية أو صينية كبرى، فهذا سيادة، وهذه هي أوروبا القوية".

الحوار مع بوتين

ممن جهة أخرى، أعرب الرئيس الفرنسي عن اعتقاده بأن على أوروبا استئناف الحوار المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي للحرب مع أوكرانيا.

وقال إن أوروبا لا يمكنها أن تفوض واشنطن في مناقشاتها مع روسيا.

وأضاف ماكرون أنه "يجب أن يكون من الممكن استئناف الحوار مع روسيا.. لماذا؟ لأنه عندما يتحقق السلام سيشمل أوروبا أيضا، لقد أعدنا فتح قنوات الحوار على المستوى الفني".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان هو الشخص الذي يرغب في التحدث مع بوتين، أكد ماكرون على ضرورة اتباع نهج أوروبي منظم، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن يكون هناك عدد كبير من الأطراف المتحاورة.

صدمة عميقة

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال الرئيس الفرنسي إنه سيضغط على زملائه من قادة الاتحاد الأوروبي في قمة خاصة حول التنافسية هذا الأسبوع، للمضي قدما بسرعة في الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها وتقليل اعتمادهم على الولايات المتحدة والصين.

وتابع: "نواجه تسونامي صيني على الجبهة التجارية، ونواجه عدم استقرار لحظة بلحظة على الجانب الأمريكي.. هاتان الأزمتان تشكلان صدمة عميقة للأوروبيين".

وأضاف ماكرون أنه يعتقد أن الإستراتيجية الاقتصادية لتأمين القوة الأوروبية "تكمن فيما أسميه الحماية، وهي ليست حمائية، بل هي تفضيل أوروبي".

وجدد ماكرون دعوته إلى إطلاق ديون أوروبية مشتركة لتمويل استثمارات كبرى في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتحول الطاقي والدفاع، بما يمكّن الاتحاد من التحول إلى قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة الولايات المتحدة والصين.

ومن المنتظر أن يناقش قادة الاتحاد خلال قمة في بروكسل خططا تقودها فرنسا لإطلاق إستراتيجية "صُنع في أوروبا"، التي تهدف إلى تحديد حد أدنى من المحتوى الأوروبي في الصناعات الإستراتيجية مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والكيميائيات.