فوز ساحق لحزب رئيسة وزراء اليابان في الانتخابات التشريعية

أظهرت النتائج الرسمية في اليابان فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، بالأغلبية المطلقة في البرلمان عقب الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد.

وحصل الحزب الحاكم على 315 مقعدا من أصل 465 مقعدا، كما حصل شريكه حزب الابتكار الياباني على 36 مقعدا، مما يمنح الائتلاف الحاكم 351 مقعدا.

وتعد النتيجة التي حققها الحزب الليبرالي الديمقراطي هي الأفضل في تاريخه، وتتيح لتاكايتشي، وهي أول امرأة تقود اليابان، أن تترك بصمتها خلال السنوات الأربع المقبلة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 123 مليون نسمة.

ورفع الحزب الحاكم حصته في البرلمان بعدما كان يسيطر سابقا على 198 مقعدا، وشريكه الابتكار على 36 مقعدا.

وشهدت الانتخابات أيضا زيادة حزب سانسيتو المناهض للهجرة مقاعده من مقعدين إلى 15 مقعدا.

وتعرض تحالف الإصلاح الوسطي المعارض الذي يضم الحزب الديمقراطي الدستوري وحزب كوميتو، الشريك السابق للحزب الليبرالي الديمقراطي، لانتكاسة كبيرة، إذ فاز بـ49 مقعدا فقط بعد أن كانت لديه 167 مقعدا في البرلمان السابق.