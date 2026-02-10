فانس: ترمب وحده من يحدد الخطوط الحمراء بالمفاوضات مع إيران

قال نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس إن الرئيس، دونالد ترمب هو وحده الذي يحدد الخطوط الحمراء في أي مفاوضات مع إيران.

وأوضح فانس خلال مؤتمر صحفي عقده في أرمينيا، أن ترمب يفضل عدم الكشف علنا عن شروطه التفاوضية، للحفاظ على هامش المناورة، لكنه سيُجري مشاورات مع فريقه قبل تحديد مسار المفاوضات.

وقال نائب الرئيس الأمريكي "إذا عدنا إلى المفاوضات الأصلية التي جرت بيننا وبين الإيرانيين، فقد كان الرئيس يبذل قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق بنّاء يكون في مصلحة واشنطن، والإدارة بأكملها متفقة على ذلك".

و أضاف "سأترك للرئيس تحديد الخطوط التي يريد رسمها في المفاوضات. فهو عادة ما يفعل ذلك سرا ولا يعلن عما سيفعله في المفاوضات لأنه يعتقد أن ذلك يقيده"، مشيرا إلى أن ترمب سيُجري العديد من المحادثات المهمة مع فريقه ومع آخرين في الأيام والأسابيع المقبلة.

"السلام عبر القوة"

من جهته قال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، إنه سيكون من الحكمة أن تختار إيران مسار التسوية التفاوضية.

وأكد هيغسيث خلال فعالية للجيش في ولاية مين الأمريكية، أن الرئيس ترمب كان واضحا في تصريحاته، عندما شدد على أن إيران لن تحصل أبدا على قنبلة نووية.

وأشار وزير الحرب الأمريكي إلى الضربات التي وجهتها واشنطن للمنشآت النووية الإيرانية في يونيو/حزيران 2025، مؤكدا أن العالم قد رأى خلال تلك الضربات القدرات الأمريكية، و"السلام عبر القوة."

وأضاف "لقد قامت 7 مقاتلات بإسقاط قنابل على أهدافها في عملية خالية من العيوب. وخرجنا من إيران قبل أن تكتشف هي نفسها أننا كنا هناك".

اتهام بعرقلة الملاحة البحرية

وتزامنا مع هذه التصريحات السياسية المتلاحقة من مسؤولين أمريكيين، اتهمت الولايات المتحدة إيران بعرقلة الملاحة في مضيق هرمز وخليج عُمان.

ووجهت الإدارة البحرية الأمريكية السفن التي ترفع العلم الأمريكي برفض الأوامر الإيرانية ما لم يعرض ذلك أمنها للخطر، مؤكدة أن إيران حاولت إجبار سفن تجارية على دخول مياهها الإقليمية، وكان آخرها يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضحت الإدارة البحرية الأمريكية أنها تجري تقييما للوضع الأمني البحري في المنطقة، لحماية حرية الملاحة والسفن الأمريكية.

وأضافت أن السفن التي تعبر مضيق هرمز وخليج عُمان كانت عرضة لخطر التوقيف، أو المصادرة من قِبل إيران.

وتأتي هذه التطورات وسط حشد عسكري أمريكي في الشرق الأوسط، حيث نشرت واشنطن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في المنطقة رفقة 3 مدمرات، لتنضم إلى سفن حربية ومدمرتين كانت في المنطقة، وسط تهديدات ترمب المتصاعدة بضرب إيران.