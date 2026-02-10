عراقجي يطلع قادة الجيش على سير المفاوضات مع واشنطن

أطلع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، كبار المسؤولين العسكريين، ومن بينهم القائد العام للجيش اللواء أمير حاتمي، على تفاصيل المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة في العاصمة العمانية مسقط.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهم، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانيين (إيسنا)، التي قالت إن عراقجي عقد مباحثات مع المسؤولين العسكريين، دون تحديد مكان اللقاء.

وخلال اللقاء، قال عراقجي إنه إذا لمست بلاده "جدية" من الطرف المقابل في المفاوضات، فإنها ستكون جادة كليا.

وأضاف أن إيران ستمضي في هذا المسار "بحذر دون الثقة بالطرف الآخر" مع الاعتماد على قواتها المسلحة، مؤكدا أن الميدان والدبلوماسية كلاهما امتداد للآخر.

من جانبه أكد اللواء أمير حاتمي إن القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة. وحذر من أن "العدو سيواجه ردا لم يره من قبل ولم يختبره حتى اليوم، في حال إقدامه على الهجوم".

وقال حاتمي: "يُعد مجالا الدفاع والدبلوماسية مجالا واحدا ندافع فيه عن استقلال البلاد ووحدة أراضيها، ونحن نقوم بذلك بكل قوة، كما يقوم أصدقاؤنا الأعزاء في وزارة الخارجية والسيد عراقجي بذلك بقوة كبيرة، وأنا على ثقة تامة، من أننا سنتمكن من الدفاع عن حقوق شعبنا دفاعا كاملا".

وأضاف: "نحن جيشَ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على أهبة الاستعداد، ونعلم أن العدو لا يفهم إلا لغة القوة، وقد ثبت ذلك خلال حرب الأيام الاثني عشر. واليوم، نحن في حالة تأهب عسكري أعلى، وإذا ارتكب العدو أي خطأ، فسيتلقى ردا لم يره ولم يختبره من قبل".

مفاوضات مسقط

وكانت العاصمة العمانية مسقط قد استضافت يوم الجمعة الماضي جولة مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط حشد عسكري أمريكي في المنطقة ضد طهران.

وحسب وكالة الأناضول للأنباء، ترى طهران أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل العسكري وتغيير النظام في إيران، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، وتتمسك برفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.

في المقابل، تطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وإخراج اليورانيوم العالي التخصيب من أراضيها.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.