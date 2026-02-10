عاجلعاجل,
واشنطن تطالب حماس بتسليم الصواريخ الثقيلة والإبقاء على الأسلحة الخفيفة
Published On 10/2/2026|
آخر تحديث: 22:50 (توقيت مكة)
وفقا لمسودة قيد الإعداد اطلعت عليها صحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية، تدرس واشنطن إمكانية مطالبة حركة حماس بتسليم الأسلحة القادرة على ضرب إسرائيل.
ويشير مسؤولون إلى أن هذه المسودة تأتي في إطار محاولات الولايات المتحدة للضغط على الفصائل المسلحة في غزة دون التصعيد المباشر للنزاع.
وفي الوقت نفسه، تسمح المسودة -بحسب المسؤولين- لحماس بالاحتفاظ بأسلحة خفيفة خلال المرحلة الأولى من أي اتفاق محتمل.
المصدر: الجزيرة