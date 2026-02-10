واشنطن تطالب حماس بتسليم الصواريخ الثقيلة والإبقاء على الأسلحة الخفيفة

وفقا لمسودة قيد الإعداد اطلعت عليها صحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية، تدرس واشنطن إمكانية مطالبة حركة حماس بتسليم الأسلحة القادرة على ضرب إسرائيل.

ويشير مسؤولون إلى أن هذه المسودة تأتي في إطار محاولات الولايات المتحدة للضغط على الفصائل المسلحة في غزة دون التصعيد المباشر للنزاع.

وفي الوقت نفسه، تسمح المسودة -بحسب المسؤولين- لحماس بالاحتفاظ بأسلحة خفيفة خلال المرحلة الأولى من أي اتفاق محتمل.