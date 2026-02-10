عاجل,
أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

واشنطن تطالب حماس بتسليم الصواريخ الثقيلة والإبقاء على الأسلحة الخفيفة

مقطع فيديو لحماس يظهر عملية تحميل الصواريخ على قاذفة صواريخ متعددة.
المسودة الأمريكية التي تقترح على حماس تسليم صواريخ طويلة المدى تأتي قبيل زيارة نتنياهو لواشنطن (مواقع التواصل)
Published On 10/2/2026
|
آخر تحديث: 22:50 (توقيت مكة)

حفظ

وفقا لمسودة قيد الإعداد اطلعت عليها صحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية، تدرس واشنطن إمكانية مطالبة حركة حماس بتسليم الأسلحة القادرة على ضرب إسرائيل.

ويشير مسؤولون إلى أن هذه المسودة تأتي في إطار محاولات الولايات المتحدة للضغط على الفصائل المسلحة في غزة دون التصعيد المباشر للنزاع.

وفي الوقت نفسه، تسمح المسودة -بحسب المسؤولين- لحماس بالاحتفاظ بأسلحة خفيفة خلال المرحلة الأولى من أي اتفاق محتمل.

المصدر: الجزيرة

إعلان