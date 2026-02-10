مقترح جديد من واشنطن بشأن سلاح حماس

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أن هناك مسودة قيد الإعداد ستطالب واشنطن فيها حركة حماس بتسليم الأسلحة القادرة على ضرب إسرائيل.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أن فريقا أمريكيا يضم جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترمب ومبعوثه ستيف ويتكوف يعتزم عرض الوثيقة على حماس خلال أسابيع.

وحسب ما نقلته نيويورك تايمز عن مسؤولين فإن واشنطن تسمح بموجب المسودة لحماس بالاحتفاظ بأسلحة خفيفة في المرحلة الأولى.

ويشير المسؤولون إلى أن هذه المسودة تأتي في إطار محاولات الولايات المتحدة للضغط على الفصائل المسلحة في غزة دون التصعيد المباشر للنزاع.

موقف حماس

وفي سياق متصل، قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج خالد مشعل إن الطرح المتعلق بنزع سلاح المقاومة لا يعكس مطلبا دوليا خالصا، بل يمثل رؤية إسرائيلية يجري العمل على تسويقها في المحافل الدولية.

وأكد مشعل، خلال مشاركته في جلسة بمنتدى الجزيرة السابع عشر بالدوحة، إن حركة حماس منفتحة على مقاربات واقعية تقوم على "الضمانات"، وليس على نزع السلاح.

مشيرا إلى أن الحركة طرحت عبر الوسطاء، قطر ومصر وتركيا، صيغا تشمل تهدئة طويلة الأمد، ووجود آليات دولية لمنع التصعيد.

لتأتي هذه المسودة الأمريكية في سياق جهود واشنطن للحد من تهديد الصواريخ طويلة المدى على إسرائيل، ومحاولة الضغط على الفصائل المسلحة في قطاع غزة دون اللجوء إلى تصعيد عسكري مباشر.

في حين تعتبر الولايات المتحدة أن السيطرة على الأسلحة القادرة على ضرب إسرائيل خطوة أساسية لتحقيق استقرار نسبي في المنطقة، خصوصا في ظل التوترات المتكررة بين غزة وإسرائيل منذ سنوات.