نتنياهو: المرحلة الثانية من اتفاق غزة متوقفة وعملية عسكرية ضرورية

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية نقلا عن مصدر إسرائيلي مطلع أن تل أبيب أبلغت واشنطن اليوم الثلاثاء أن إجراء عملية عسكرية إضافية في قطاع غزة أصبح ضروريا للانتقال نحو رؤية إدارة ترامب للقطاع والمنطقة.

وبحسب الصحيفة من المقرر أن يؤكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في واشنطن أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة لا تتقدم، مشددا على الحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لضمان تنفيذ بنود الاتفاق. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استئناف المفاوضات النووية مع إيران وتصاعد التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة.