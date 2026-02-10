ترمب: إيران لن تمتلك أسلحة نووية أو صواريخ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن إيران لن تمتلك أسلحة نووية أو صواريخ، مؤكدا أن واشنطن إما أن تصل لاتفاق مع طهران أو ستتخذ إجراءات صارمة، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.

وأضاف ترمب أن إيران تتبنى هذه المرة نهجا أكثر ليونة، لافتا إلى أن "الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق".

وبيّن أن المفاوضات الأخيرة (في مسقط) "مختلفة تماما" عن تلك التي جرت قبل حرب الأيام الـ12 في يونيو/حزيران الماضي.

وبينما أعرب الرئيس الأمريكي عن توقعه بعقد الجولة الثانية من المفاوضات مع إيران، قال إنه قد يرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران "إذا فشلت المحادثات".

وأوضح أن الإيرانيين في المرة الماضية "لم يصدقوا أنني سأهاجم، وخاطروا كثيرا"، لافتا إلى أن واشنطن ستكون مستعدة للتحرك عسكريا "كما فعلنا في حرب الـ 12 يوما إذا لم نتوصل لاتفاق".

وذكر ترمب أن لقاءه مع نتنياهو (غدا الأربعاء في واشنطن) سيركز على ملف إيران، مبيّنا عدم قلقه من المفاوضات معها.

مفاوضات واقعية

ومن جهته، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إن المسار التفاوضي في المرحلة السابقة شهد تطورا تدريجيا، معربا عن تطلع بلاده "لخوض المفاوضات متى ما كانت واقعية".

وفي السياق، نقلت سي إن إن عن مصدر إسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة في غزة- يعتزم تقديم معلومات استخبارية جديدة لترمب بشأن قدرات إيران العسكرية.

وأضاف المصدر أن تل أبيب تسعى إلى أن يبقي أي اتفاق أمريكي إيراني الحرية لها في ضرب إيران عسكريا.

واستأنفت طهران وواشنطن محادثاتهما في مسقط، الجمعة، بعد أشهر من انهيار المفاوضات السابقة عقب الغارات الإسرائيلية غير المسبوقة على إيران في يونيو/حزيران الماضي، التي انضمت إليها الولايات المتحدة لاحقا، وشنّت ضربات على منشآت نووية إيرانية رئيسية.

وتقول إيران إن المفاوضات لن تشمل سوى برنامجها النووي، في حين تريد واشنطن أن تتناول أيضا برنامج الصواريخ البالستية ودعم طهران لمجموعات مسلحة في الشرق الأوسط.