نعيم قاسم: لا أحد يستطيع منع المقاومة في لبنان

تطرق الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء، إلى نية الحكومة بحلّ الحزب، قائلا إنه لا يمكن لأحد أن يمنع المقاومة في لبنان، فهي متأصلة في الدستور اللبناني، مضيفا أن أي تنازل يتطلب إجماعا وطنيا ودستوريا، وهذا غير متوفر.

وأوضح قاسم أن لبنان بحاجة إلى حزب الله والمقاومة لتقديم دعم قوي للدولة، على حد قوله.

وتابع أنه لا يمكن لأحد أيضا أن يملي على لبنان المساس بقدرته الدفاعية، والتجريد من السلاح لصالح إسرائيل وأمريكا.

وأمس الاثنين، قال قاسم، إن دولا كبرى تمارس ضغوطا على الرئيس اللبناني جوزيف عون، لـ"إحداث شرخ بين الدولة والمقاومة".

وأكد أنه رغم الخلاف بينهما في الأسلوب وبعض الملفات، إلا أنهما ومن المنطلق الوطني متفقان على "وقف العدوان، وتحرير لبنان".

وفي 11 يناير/كانون الثاني الماضي، قال عون إن السلاح المتفلت في البلد انتهى دوره، وحماية اللبنانيين مسؤولية الدولة، ما لاقى ردود فعل رافضة من قبل نشطاء ووسائل إعلام مؤيدة لحزب الله.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت في 5 أغسطس/ آب 2025، حصر السلاح بما في ذلك سلاح حزب الله بيد الدولة، لكن الحزب أكد مرارا أنه لن يسلم سلاحه، مطالبا بانسحاب إسرائيل وإيقاف عدوانها على البلاد، والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله الساري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن مواصلة تل أبيب احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة، توقفت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.