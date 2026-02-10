طلب نتنياهو استبدال ختم "فلسطين" على جوازات معبر رفح يثير تساؤلات

أثار توجيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دراسة استبدال ختم "دولة فلسطين" على جوازات الفلسطينيين المارين عبر معبر رفح بعبارة "مجلس السلام" موجة تساؤلات وغضب واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت يديعوت أحرنوت -نقلا عن مصادر سياسية لم تسمها- أن نتنياهو طلب فحص إمكانية اعتماد ختم "مجلس السلام" -الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأسيسه في 16 يناير/كانون الثاني الماضي- بدلا من الختم الرسمي للسلطة الفلسطينية.

وجاء التوجيه عقب ملاحظة قدمها رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، ديفيد زيني، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، بأن جوازات الفلسطينيين في معبر رفح لا تزال تُختم بعبارة "دولة فلسطين".

ويأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل فتح الجانب الفلسطيني من المعبر بشكل محدود جدا منذ 2 فبراير/شباط الجاري، بعد احتلاله في مايو/أيار 2024، رغم أن إعادة تشغيله كانت مقررة في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

"مجلس السلام" يهدد الهوية الفلسطينية

وقد لاقى خبر هذا الطلب تفاعلا واسعا على منصات التواصل، حيث عبر مغردون عن استهجانهم لخطوة استبدال ختم "دولة فلسطين"، معتبرين أنها محاولة إسرائيلية لمسح الرموز الوطنية الفلسطينية وتقويض أي أثر للسلطة في المعبر.

اعتبر عدد من المدونين أن "مجلس السلام" ليس سوى أداة يستخدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لشطب الوجود والهوية الفلسطينيَّين.

وأوضح ناشطون أن الأمر لا يحتاج إلى تحليلات معقدة، فإسرائيل تسعى لمحو أي شيء متعلق بفلسطين وأرضها، وإذا كانت تعمل على اقتلاع أشجار الزيتون رغم فوائدها، فما بالك بشعار يمثل فلسطين.

وتساءل ناشطون عن إدارة المجلس: هل يديره نتنياهو أم أعضاء المجلس؟

حرب على الرموز الوطنية

وأشار مغردون إلى أن آخر معلم سيادي في معبر رفح، وهو ختم "دولة فلسطين"، لا تريد حكومة نتنياهو الإبقاء عليه، في محاولة لمحو أي أثر للسلطة الفلسطينية في غزة.

إعلان

وأكد مغردون أن هدف إسرائيل قد يصل إلى طمس كلمة "فلسطين"، معتبرين أن النسر الفلسطيني، رغم أنه شعار، يمثل رمزا معترفا به دوليا مثل الكوفية وغيرها.

وأضاف آخرون أن مشكلة إسرائيل ونتنياهو مع رسم دولة فلسطين تكمن في محاولتهم تزوير الحقيقة وإقامة كيان منفصل عن الضفة الغربية لمنع إقامة دولة فلسطينية.

واعتبر مدونون أن نتنياهو يشن حربا شرسة على ثلاثة محاور: الهوية الفلسطينية، والذاكرة، والرواية الوطنية، مستهدفا كل ما يمثلها، مع التركيز على الرموز الوطنية، لكون العلم والهوية الفلسطينيَّين من أهم هذه المعالم.

واختتم مدونون بالقول إن نتنياهو يحاول عرقلة عمل معبر رفح من خلال إثارة أزمات متتالية، كان آخرها استبدال ختم الجوازات، وقبلها رفض وجود شعار السلطة الفلسطينية على شعار لجنة إدارة غزة.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أصدرت -في وقت سابق- توجيها داخليا لاعتماد اسم "دولة فلسطين" في وثائقها الرسمية وأختامها، وذلك استنادا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 بمنح فلسطين صفة دولة مراقب.

وتُعد "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" من أربعة هياكل تشكّل المرحلة الانتقالية في القطاع ضمن خطة ترمب، إلى جانب "مجلس السلام" و"مجلس غزة التنفيذي" و"قوة الاستقرار الدولية".

وتضم اللجنة 11 شخصية فلسطينية ويرأسها علي شعث، وقد بدأت أعمالها منتصف يناير/كانون الثاني الماضي من القاهرة، دون مباشرة عملها في غزة حتى الآن بسبب منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول اللجنة إلى غزة.