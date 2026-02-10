الداخلية السورية تعلن إحباط هجمات صاروخية تستهدف دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الثلاثاء القبض على "خلية إرهابية" بحوزتها منصات صواريخ كانت معدة لتنفيذ هجمات في العاصمة دمشق.

وقالت الداخلية السورية إن ضبط الخلية كان تتويجا لعمليات أمنية نوعية نفذتها وحدات وزارة الداخلية في محافظة ريف دمشق بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن تفكيك الخلية التي كانت تخطط لاستهداف منطقة المِزّة ومطارها العسكري.

وأوضحت الوزارة أن الأجهزة الأمنية ضبطت صواريخ من نوع "غراد" ومنصّات إطلاق صواريخ كانت بحوزة أفراد الخلية، مشيرة إلى أن المتهمين تورطوا في تنفيذ عدة اعتداءات، وأن الصواريخ كانت معدّة لتنفيذ اعتداءات إجرامية، لزعزعة الاستقرار من خلال استهداف مناطق مأهولة بالسكان.

وأكدت الوزارة مصادرة الأسلحة وباقي المضبوطات، وإحالة المتهمين إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت منطقة المزة ومطارها العسكري منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عدة هجمات بإطلاق صواريخ، خلّفت بعضها إصابات وأضرارا مادية.

وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها، وقد نشرت الجزيرة قبل نحو شهر ونصف الشهر وثائق وتسجيلات حصرية تكشف عن خطط وتحركات فلول نظام بشار الأسد المخلوع سعيا لزعزعة استقرار سوريا.

وتمكّن برنامج "المتحري" -الذي بثته الجزيرة- من الوصول لأكثر من 74 ساعة من التسجيلات الصوتية المسربة ومئات الصفحات من الوثائق، التي تكشف محاولات ضباط بارزين لإعادة ترتيب الصفوف وجمع التمويل والسلاح لتقويض الحكومة السورية الحالية.

وتعمل الحكومة السورية الجديدة منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق.