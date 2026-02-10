حماس: تقرير الأمم المتحدة بشأن الأسرى يؤكد جرائم الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن البيان الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي وثق ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من فظائع بحق الأسرى الفلسطينيين في معتقلاته، يشكل دليلا إضافيا على انتهاكاته غير المسبوقة للقانون الدولي.

وقالت حماس إن ما جاء في البيان الأممي من توثيق لأنماط التعذيب الإسرائيلي الممنهج وأساليب الإكراه والابتزاز والمساومة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، "يعكس الممارسات اللاإنسانية والطبيعة الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي".

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية، ومحكمة الجنايات الدولية، بضرورة البناء على هذا التوثيق بخطوات عملية وحاسمة، تشمل فتح تحقيق دولي مستقل في جرائم التعذيب والابتزاز الممنهج، وإحالة المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة الدولية، وفرض عقوبات رادعة على الاحتلال الإسرائيلي لدفعه لوقف جرائمه والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في سجونه.

وكشف بيان رسمي صادر عن الأمم المتحدة، عن شهادات صادمة أدلى بها أسرى فلسطينيون أفرج عنهم مؤخرا، تتحدث عن انتهاكات جسيمة ترتكب داخل السجون الإسرائيلية، ترقى إلى جرائم حرب وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني.

وبحسب الشهادات، تعرض الأسرى الفلسطينيون لتحقيقات مهينة وعنف جسدي، وممارسات اعتبرتها منظمات حقوقية انتهاكا مباشرا لكرامة الإنسان.

وأشار التقرير الأممي إلى ممارسات أخرى تمثلت في مساومة الأسرى على العمل كمخبرين لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي مقابل المال، مستغلين أوضاعهم القاسية وحالة الضعف التي يمرون بها داخل السجون.

وأكدت الأمم المتحدة أن هذه الشهادات تستدعي تحقيقا دوليا مستقلا، محذرة من أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تكرار مثل هذه الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.