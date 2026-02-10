بالصور.. عواصف اليابان الثلجية تخلّف عشرات القتلى ومئات المصابين

أسفر تساقط الثلوج الكثيف على مدى ثلاثة أسابيع تقريبا في اليابان عن مقتل 46 شخصا وإصابة 558 آخرين، وفق ما أظهرت بيانات جديدة صدرت اليوم الثلاثاء عن وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية.

الثلوج التي تساقطت بكثافة منذ أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، طمرت مناطق في شمال البلاد وتسببت في فوضى مرورية عارمة، لا سيما على طول الساحل المطل على بحر اليابان.

ووقعت العديد من الحوادث المميتة نتيجة سقوط أكوام الثلج من أسطح المنازل على السكان أو سقوط أشخاص أثناء محاولتهم إزالتها، وفق ما أفادت الشرطة ومسؤولون محليون.

وفي ظل تصاعد المخاطر، نشرت الحكومة اليابانية قوات للمساعدة في إزالة الثلوج وفتح الطرق، إلى جانب تقديم الدعم للمسنّين، خاصة أولئك الذين يعيشون بمفردهم، وسط تحذيرات من تزايد الحوادث المميتة نتيجة انهيار الثلوج من الأسطح أو تضرر المباني.

وحذر مسؤولون محليون من أن ارتفاع خطورة تساقط الثلوج المتراكمة، يهدد بمزيد من الحوادث، في وقت تواجه فيه الخدمات المحلية ضغطا متزايدا للتعامل مع تداعيات العاصفة.