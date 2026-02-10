أخبار|اليابان

بالصور.. عواصف اليابان الثلجية تخلّف عشرات القتلى ومئات المصابين

A train travels at Kinshicho station during a snowfall in Tokyo on February 8, 2026. (Photo by Philip FONG / AFP)
الثلوج تغطي خطوط السكك الحديدية في طوكيو (الفرنسية)
Published On 10/2/2026
|
آخر تحديث: 11:33 (توقيت مكة)

حفظ

أسفر تساقط الثلوج الكثيف على مدى ثلاثة أسابيع تقريبا في اليابان عن مقتل 46 شخصا وإصابة 558 آخرين، وفق ما أظهرت بيانات جديدة صدرت اليوم الثلاثاء عن وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية.

الثلوج التي تساقطت بكثافة منذ أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، طمرت مناطق في شمال البلاد وتسببت في فوضى مرورية عارمة، لا سيما على طول الساحل المطل على بحر اليابان.

 

People walk through Nakano area during a snowfall in Tokyo on February 8, 2026. (Photo by Yuichi YAMAZAKI / AFP)
الناس يواصلون أنشطتهم رغم استمرار تساقط الثلوج (الفرنسية)

ووقعت العديد من الحوادث المميتة نتيجة سقوط أكوام الثلج من أسطح المنازل على السكان أو سقوط أشخاص أثناء محاولتهم إزالتها، وفق ما أفادت الشرطة ومسؤولون محليون.

People walk down a street during a snowfall in Tokyo on February 8, 2026. (Photo by Yuichi YAMAZAKI / AFP)
تسببت الثلوج في العديد من الحوادث المميتة نتيجة سقوط أكوام الثلج (الفرنسية)

وفي ظل تصاعد المخاطر، نشرت الحكومة اليابانية قوات للمساعدة في إزالة الثلوج وفتح الطرق، إلى جانب تقديم الدعم للمسنّين، خاصة أولئك الذين يعيشون بمفردهم، وسط تحذيرات من تزايد الحوادث المميتة نتيجة انهيار الثلوج من الأسطح أو تضرر المباني.

A worker pushes a cart loaded with garbage bags through falling snow in Tokyo on February 8, 2026. (Photo by Yuichi YAMAZAKI / AFP)
مسؤولون محليون حذروا من ارتفاع خطورة تساقط الثلوج المتراكمة (الفرنسية)

وحذر مسؤولون محليون من أن ارتفاع خطورة تساقط الثلوج المتراكمة، يهدد بمزيد من الحوادث، في وقت تواجه فيه الخدمات المحلية ضغطا متزايدا للتعامل مع تداعيات العاصفة.

المصدر: الفرنسية

إعلان